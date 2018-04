Plus de 400 participants discuteront de la conception d’interfaces utilisateur à saint-Pétersbourg

SAINT-PÉTERSBOURG, le 14 avril. /TASS/. Plus de 400 spécialistes de la Russie et à l’étranger discuteront de la conception d’interfaces utilisateur pour les appareils et gadgets, ainsi que pour les applications et les sites internet sur la conférence « ПрофсоUX » à saint-Pétersbourg au samedi, ont indiqué des TASS organisateurs de l’événement.

« Le 14 avril dans le centre de la « Петроконгресс » à saint-Pétersbourg débutera la conférence « ПрофсоUX », il réunira plus de 400 professionnels de la conception et de la conception des interfaces utilisateur de Russie, ainsi que des états-UNIS, la Hollande et d’autres pays », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Le représentant des organisateurs a noté que lors de la conférence заслушают environ 30 rapports, y compris les spécialistes de la société Intel parlent de la conception d’interfaces utilisateur pour les drones, et les représentants de la société russe Mail.ru présenteront les résultats de leurs neyrofiziologicheskih de recherche pour le développement de jeux.

« La société a développé un jeu pour mobile, ils ont réussi à corriger tous les problèmes de l’interaction avec l’utilisateur, mais les joueurs toujours resté le sentiment que quelque chose ne va pas. La société a décidé de procéder à une étude – que ressent le joueur exécutant une application sur smartphone, et sur la base de ces études, ils ont réussi à fixer un certain nombre de critiques problèmes », ont souligné les organisateurs.

Une conférence internationale se déroule à saint-Pétersbourg pour la septième fois déjà, il a organisé un professionnel de la communauté des développeurs d’interfaces « ПрофсоUX ». Chaque année, elle réunit les professionnels et les concepteurs d’interfaces utilisateur pour les appareils ménagers, des programmes et des applications pour les ordinateurs, appareils mobiles, etc.