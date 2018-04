Plus de 4,3 millions de personnes ont participé à des activités de pâques en Russie

MOSCOU, 8 avril. /TASS/. Plus de 11,5 milliers de pâques culte a eu lieu en Russie, en ont assisté à plus de 4,3 millions de personnes. Comme annoncé par le TASS tass, Irina Loup, pour l’application de la loi a impliqué plus de 56 milliers de fonctionnaires de police.

« Dans la nuit du 7 au 8 avril, plus de 7,4 milliers de localités de la Fédération de russie a organisé plus de 11,5 milliers de culte, des литургий, des processions auxquelles ont participé plus de 4,3 millions de personnes », dit – elle.

Selon elle, en assurant l’application de la loi ont été impliqués dans plus de 56 milliers d’agents des forces de l’intérieur, qui ont œuvré en collaboration avec Росгвардией, ainsi que par les sociétés de sécurité privées les organisations, les représentants populaires de police de proximité et des formations publiques et les cosaques.