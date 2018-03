EKATERINBOURG, le 3 mars. /TASS/. Le festival russe du cinéma et de l’internet des projets de « l’Homme du travail » s’ouvre samedi à Ekaterinbourg. Présente dans plus de 50 projets, raconter des valeurs de travail des professions de six pays, ont rapporté TASS le service de presse de studios de cinéma de Sverdlovsk, où se tiendra le forum.

« En lice pour le festival « l’Homme du travail » est entré 53 du projet de différents coins de la Russie, ainsi que le Kazakhstan, les états-UNIS, l’Inde, la Moldavie et la Biélorussie. En seulement la possibilité d’entrer dans cette liste соревновалось 405 projets de 61 de la Russie et dans les pays étrangers. Sur les champs du forum seront discutés à la motivation des films, кинопедагогика, les nouvelles technologies au cinéma, développement des киносообществ », – a dit le service de presse.

Le jury remettra les récompenses symboliques « gants d’Or » gagnants dans quatre catégories de jeux et d’autres films, séries télévisées et des projets internet. Ainsi, la victoire parmi les longs métrages revendiquent ces films locaux, comme « Saliout-7 », « brise-glace », « Училка ».

Dans le cadre du festival, en collaboration avec le centre jeunesse de l’Union des cinéastes de la Russie pour la première fois sera organisé de la russie tangue debutants. Ses scénarios présentera le 23 des jeunes de l’auteur de plus de dix régions de la Russie. Les meilleurs projets seront recommandées pour la mise en œuvre, a ajouté le service de presse.

Les experts de ce festival sera le producteur et le réalisateur Alexis Петрухин, qui se prépare à la première mondiale première dans l’histoire des relations russo-chinois long-métrage le Secret de l’Impression du dragon: le Voyage en Chine », le cinéaste, artiste du peuple de Russie Vladimir Khotinenko, metteur en scène, professeur au VGIK, producteur, membre du Conseil présidentiel de la culture et de l’art de Sergey Miroshnichenko.

Le festival « l’Homme du travail » se tiendra à l’Oural à la troisième fois, du 3 au 6 mars. Il vise à augmenter le nombre de films et de projets internet, sur le thème du travail créateur, d’excellence, de traditions et de culture de l’éthique d’un travailleur de l’homme. Le thème du festival de cette année sera « la Nouvelle chaîne de production de l’économie. La profession de l’avenir ».