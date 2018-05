MOSCOU, le 20 mai. Plus de 600 militaires prendront part à la cinquième Всеармейском show-concours d’ensembles de chants et danses de SOLEIL de la fédération de RUSSIE « Immuable et le légendaire », qui aura lieu à Ekaterinbourg, du 21 au 26 mai. La révision de l’est dédié à le 100e anniversaire de la création de l’Armée Rouge, a déclaré dimanche le ministère de la Défense de la fédération de RUSSIE.

« La compétition se déroulera sur la base de la Maison des officiers du district militaire Centrale à Ekaterinbourg. Elle rassemblera des ensembles de chants et de danses VKS, SMF, VDV, districts militaires, les flottes, les Gares et les troupes. À seulement 21 au 26 mai, sur la scène sortira plus de 600 militaires des artistes », – dit dans le département militaire.

Le ministère de la Défense a précisé que les ensembles présenteront les programmes de concert, comprenant des œuvres militaro-patriotique orientation, les classiques du monde, des arrangements de chansons populaires de la Russie et de la paix, costumés chorégraphie et mise en scène sur le thème du service militaire, ainsi qu’une variété de la danse et de la danse.

« La composition du jury sera composé de représentants de l’administration militaires et des personnalités du monde de la culture. Outre le Grand prix, les gagnants seront déterminés dans plusieurs catégories », – a ajouté à la défense de l’office.