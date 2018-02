Plus de 67 milliers de billets effectuée gratuitement sur les trains de supporters de la coupe du monde 2018

NIJNI-NOVGOROD, le 28 février. /TASS/. JSC « chemins de fer Russes » lors de la coupe du monde de football 2018 prévoient gratuit de transporter plus de 440 millions de passagers. À ce stade, effectuée le plus de 67 milliers de billets, a annoncé mercredi le directeur général, président du conseil d’administration de OAO chemins de fer de russie Oleg Déficiences après inspection de la progression de la reconstruction de la gare de Nijni-Novgorod.

« Seront lancées à plus de 700 trains supplémentaires pour le transport gratuit de passagers [lors de la coupe du monde]. Nous prévoyons de transporter gratuitement plus de 440 millions de passagers. À ce moment je peux dire que déjà effectuée le plus de 67 millions de billets. En conséquence allons utiliser les nouveaux trains à deux étages « les Martinets », « les Hirondelles », a déclaré Déficiences.

Il a également noté que, maintenant, le personnel des chemins de fer continue une formation complémentaire dans le cadre de la préparation de la coupe du monde de football. Formation en langues étrangères, la communication avec les touristes trangers, à la fourniture d’une aide spécialisée, y compris маломобильным groupes de la population sont soumis à plus de 2 millions de personnes de поездных équipes et plus de 3 millions de salariés des gares.

Réservation de billets gratuits

La réservation des billets gratuits trains de supporters de la coupe du monde de football en 2018, a ouvert à la fin d’octobre 2017. Laisser la demande sur le site de la direction des Transports – 2018″. Pour profiter de la connexion de passage entre les villes-les organisateurs de la coupe du monde, il est nécessaire d’avoir un billet pour le match et le passeport de supporters de la coupe du monde 2018 (FAN ID), de créer un espace personnel sur le site tickets.transport2018.com où indiquer le numéro de billet pour le match. Après le passage de l’inscription et le choix de l’itinéraire le spectateur reçoit un message avec votre carte d’coupon spécifiée lors de l’inscription par courriel.

La lettre contient la confirmation de l’octroi du droit de libre passage avec toutes les informations nécessaires – le lieu et l’heure de départ et d’arrivée de la spéciale du train, le numéro du train et la place dans le wagon, la liste des documents nécessaires pour le présenter lors de l’embarquement dans le train.

Le championnat du monde aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni-Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et à Ekaterinbourg.