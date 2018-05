WASHINGTON, le 6 mai. /TASS/. Plus de 700 personnes, malgré un temps pluvieux, sont venus au samedi dans le centre de la capitale américaine à la maison Blanche, pour participer en devenant ici déjà traditionnelle des actions de « l’Immortel régiment ». Ils ont défilé presque les murs de la résidence du président des états-UNIS au mémorial de la Seconde guerre mondiale sur le National mall – dans l’avenue principale du pays. « L’immortel régiment de Washington est si massivement et organisé s’est tenu pour la troisième fois.

Les frais de participants a été fixé à 15:30 (22:30 gmt), mais à cette époque où se trouvaient déjà près de 100 personnes. Dans leurs mains, ils ont gardé la plaque avec les photos de leurs proches et de la famille – les vétérans de la guerre. Beaucoup à l’avance d’envoyer aux organisateurs de photos, et déjà reçu de prêt à la plaque, et pour ceux qui n’ont pas eu le temps – ont apporté spécial brut, dans lesquels il était possible de coller des photos avec le nom de l’ancien combattant.

« Aujourd’hui, nous célébrons 73-ème anniversaire de la Journée de la Victoire de Cette fête sera toujours pour nous un Jour de Grande joie et de la Grande tribulation. Les leçons de la Grande guerre Patriotique de ne pas oublier », a déclaré l’organisateur de la promotion de Catherine Hill.

Le début de la marche

Environ 16:15 (23:15 gmt), la colonne sous les sons de l’accordéon chromatique et de chansons des années de guerre a surgi au mémorial de la Seconde guerre mondiale. Les participants chantaient « Катюшу », « Смуглянку », « Bleu mouchoir », une chanson sur la guerre et la Victoire. Le poteau en tête de Leonid Aleksandrovitch Ermakov – vétéran, fusilier de la 3e front Biélorusse, qui a participé à une les marches tous les trois ans. Dans le cortège, avait participé l’ambassadeur de la Russie aux états-UNIS, Anatoli Antonov.



Infographies



Comment participer à la promotion de l’Immortel régiment »

Anniversaire de la Victoire TASS a formulé des recommandations pour les participants à des actions de « l’Immortel régiment ».

L’action instantanément attiré l’attention des passants, de nombreux вашингтонцы et les visiteurs de la capitale est venu, pour savoir ce qui se passe exactement. Certains américains rencontré une colonne d’exclamations. Les bénévoles et les participants de la promotion racontaient les intéressés par les passants sur le sens et l’idée d’une « Immortel régiment », remis георгиевские de rubans.

Parmi les participants de « l’Immortel du régiment, à Washington a eu beaucoup de ceux qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans. Il y avait ceux qui soit né ou a grandi aux états-UNIS. « Nos ancêtres nous ont donné la possibilité de vivre aujourd’hui, se retrouvent ici, nous leur sommes très reconnaissants », a déclaré Alexeï, qui portait le portrait de son arrière-grand-père, воевавшего à Berlin. – Cette mémoire nous unit ne donne pas de réécrire l’histoire ».

Pour la sécurité regardé des patrouilles de police. Spécialement pour les actions ont été fermées plusieurs rues dans le centre de la capitale américaine. Auparavant, a reçu la permission des autorités locales sur la tenue des processions.

L’achèvement de la procession

La plupart des participants étaient originaires de la Russie, de l’espace postsoviétique, la résidence temporaire aux états-UNIS, les citoyens de la fédération de RUSSIE. Cependant, étaient parmi eux, et des dizaines d’américains qui ont porté les portraits de famille, qui l’ont servi, sur les fronts de la Seconde guerre mondiale. Ainsi, Alex James a apporté une photo de votre grand-père, qui a participé au débarquement en Normandie (1944) et à une réunion sur l’île d’Elbe (1945). « Par son exemple, je veux montrer que nous, comme avant, tout de même pouvons être ensemble et se faire des amis », dit – il à un journaliste de l’TASS. Après que les participants sont venus au mémorial, ils ont encore le temps chanté des chansons de guerre, l’une des dernières de l’acier « Darkie » et « Bleu mouchoir ».

Le point culminant de la procession est devenu un concert. L’une des différences de promotion 2017 est que son programme s’est élargi, dit à un journaliste de TASS Catherine Hill. Y ont participé les artistes Russe de la chorale » l’université de Yale (Connecticut) et le club de danse « Kaléidoscope » de New-York. En conclusion, les participants ont déposé des fleurs sur le côté nord du monument, consacrée à la guerre en Europe, honoré la mémoire des soldats tombés dans la lutte contre le fascisme.

Public action « Immortel régiment » est une procession pendant laquelle les gens portent des photos de leurs parents, ont participé à la Grande guerre Patriotique. Elle est programmée pour la Journée de la Victoire et se déroule en Russie et dans d’autres pays. Pour la première fois, l’action a eu lieu en 2007 dans Tyumen, alors elle s’appelait « la Parade des vainqueurs ». Le nom de « l’Immortel régiment » paru en 2012 dans la ville de Tomsk.