MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Plus de 73 mille militaires et des fonctionnaires de Росгвардии assurent l’ordre dans les vacances de mai dans le pays. Comme l’a signalé TASS le service de presse de l’office, seulement à Moscou le Jour de la Victoire assurent l’ordre de plus de 2,5 mille employés.

« Dans la période du 1er au 9 mai, plus de 73 mille militaires et des fonctionnaires de Росгвардии assurent la sécurité publique et gardé de l’ordre public pendant la Fête du printemps et du travail, sportives internationales, des tournois, ainsi que des activités consacrées à la 73e anniversaire de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique. La sécurité publique sur les festivités consacrées à la Journée de la Victoire, seulement à Moscou ont fourni 2,5 milliers de représentants de l’office », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Il a également noté que le personnel de Росгвардии ces jours-ci, non seulement de servir, mais ils ont participé activement aux événements mémorables.

« À Moscou, dans le défilé de la Victoire sur la place principale du pays solennelle mars passé, les soldats d’Une division opérationnelle de leur affectation. F. E. Dzerjinski, les élèves de Saratov militaire de l’institut et les élèves de Moscou présidentiel cadets de l’école. M. A. Cholokhov », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence, ajoutant que plus d’un millier de росгвардейцев et des membres de leur famille ont subi dans le cadre de « l’Immortel du régiment, dans les rues de la capitale.