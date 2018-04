Plus de 8 mille localités de la fédération de RUSSIE se trouve dans la zone de risque d’incendie

MOSCOU, 10 avril. /TASS/. MES de la fédération de RUSSIE a préparé une prévision du danger potentiel des incendies en RUSSIE, où mettre plus de 8 mille localités. Cela a été annoncé mardi en conférence de presse TASS vrid de l’assistant du directeur du département de la préparation des forces et spéciale des pompiers de l’office Maxime Maksimenko.

« Le service des urgences a effectué ses prévisions et à la zone potentielle de danger d’incendie tombent de plus de 8 mille localités, plus de 2 mille objets de la sphère sociale, 1,3 mille нефтегазопроводов, 500 objets de l’économie, notamment les plus de 50 établissements de ФСИН », dit – il.

Selon l’Institut, le ministère a pris le contrôle de ces localités et les objets. Lieu de la prévention: contrôle de la cautérisation, la création de bandes minéralisées, la reconstruction des routes.

« A effectué un examen des sujets de la fédération de RUSSIE sur la préparation à la пожароопасному la saison », la fin de qui sera menée panrusse de commandement штабное l’enseignement de tous les organismes intéressés, dit-il.

Totale regroupement РСЧС, formé et se trouvant à l’état de préparation pour la lutte contre les incendies de 1 million de 260 mille personnes, 178 mille unités, dont plus de 1,6 milliers de drones. Dans l’espace de la surveillance de MES impliqués 15 satellites.