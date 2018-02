Plus de 80 écoles et 12 écoles maternelles pour clôturer en quarantaine dans la région de Saratov

SARATOV, le 26 février. /TASS/. Plus de 80 écoles, ainsi que d’un certain nombre de jardins d’enfants et les collèges pour clôturer en quarantaine de la grippe et le SRAS dans la région de Saratov. Sur ce qu’a annoncé lundi le service de presse de Rospotrebnadzor de la région.

« Dans le but de dissuasion du processus épidémique de SRAS et de la grippe dans le domaine de la se déroulent les activités, y compris la suspension du processus d’apprentissage dans les établissements d’enseignement. Entièrement suspendu les cours dans 84 écoles, ainsi que dans les 12 jardins d’enfants et les établissements d’enseignement, dans les quatre écoles-internats, dans les trois établissements de la formation professionnelle », – a expliqué le service de presse.

Dans Роспотребнадзоре précisé que le également en partie suspendu les cours dans 50 classes dans 17 écoles et des trois groupes de deux jardins d’enfants. Lors de la situation difficile dans Балашовском, Екатериновском, Ивантеевском, Se, Новоузенском, Petrovsky, Пугачевском, Саратовском, Soviétique, Федоровском et Энгельсском régions.

« La semaine dernière dans la région malades du SRAS et de la grippe 15533 personnes. Dans le domaine de la grippe circule groupe A », – a expliqué dans le département.

Le ministère de la santé a ajouté que la plupart des malades sont des enfants.

« Toutes les organisations de santé introduit obligatoire масочный le mode de fonctionnement, ainsi que la limitation de la visite des malades dans les hôpitaux », – a souligné le ministère régional.