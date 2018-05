Plus de doutes: le festival Scène-sur-Sambre 2018 aura bien lieu à l’abbaye d’Aulne

Depuis quelque temps, des rumeurs faisaient état d’un éventuel arrêt du festival « Scène sur Sambre » qui se tient depuis quelques années maintenant sur un terrain jouxtant l’abbaye d’Aulne à Gozée (Thuin). On a appris ce mercredi que le bruit qui courait était bien fondé et qu’il s’en est fallu d’un cheveu pour que la manifestation n’ait effectivement plus lieu.

Il n’y avait manifestement plus de confiance entre l’organisation et les responsables du site et de la commune.

Alors, une réunion de la dernière chance, plutôt houleuse, s’est déroulée en présence de tous les intervenants liés de près ou de loin à la mise en place du festival. L’organisateur, Cedric Monnoye, était notamment pointé du doigt pour des manquements à répétition qui ont fini par créer un cahier de doléances. Au point que le festival risquait même de ne plus recevoir les autorisations nécessaires à sa mise sur pied. La réunion a été menée par le bourgmestre Paul Furlan (PS).

Finalement un accord a été trouvé : l’organisateur sera suivi de près par un membre du cabinet du bourgmestre, et si les manquements sont constatés à nouveau, la décision pourrait être inéluctable.

Selon Paul Furlan qui a donc mené les débats, » C’était une réunion de la dernière chance tant les parties avaient des positions contradictoires : manque de communication et de respect. J’ai donc entrepris de mettre tout le monde autour de la table. Ca me faisait l’image d’être un casque bleu au milieu d’un conflit avec l’idée de défendre ce festival parce que ça a un côté positif pour l’image de la ville de Thuin, pour le développement touristique et pour l’image de la jeunesse. Mais par ailleurs ne pas permettre à un organisateur de se retrancher derrière la plus-value qu’il apporte pour faire le cow-boy et faire n’importe quoi. Moi je me suis engagé à être présent pour faire le bilan en termes de respect des organisations. Le bilan touristique, le bilan financier, le bilan culturel c’est une chose mais aussi et surtout le bilan de maintien du site en l’état. Rappelons que nous sommes dans un site protégé : les ruines de l’abbaye d’Aulne, écrin formidable pour ce festival mais qui demande à être respecté. «

Le festival « Scène sur Sambre », avec sa célèbre scène flottante, se déroulera donc bien du 31 août au 2 septembre sur le site de l’Abbaye d’Aulne. Slimane, Vitaa, Caballero et Jean Jass ou encore la Smala et Claudio Capéo seront de la partie.