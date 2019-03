Police de Charleroi : le chef de zone s’en va (enfin)

Philippe Stratsaert pousse en effet un soupir de soulagement : voilà 1 an en effet qu’il a demandé à quitter sa fonction de chef de la zone de police de Charleroi ! Les lenteurs administratives, communales et surtout fédérales, ont abouti à ce que l’arrêté royal entérinant ce départ n’ait été signé que…ce 18 mars 2019 ! Le policier de 58 ans estime que ses problèmes de santé ne lui permettent plus d’être opérationnel à 100% dans une zone qui emploie plus de 1.000 personnes et où les sollicitations sont permanentes. Il a donc postulé à la direction d’une autre zone de police, plus petite : celle de Lermes (Lobbes, Erquelinnes, Merbes-le-Château, Estinne), 60 policiers. Sa nomination devrait être validée le 1er avril prochain. Son départ de Charleroi est l’occasion pour lui de faire un bilan des 11 ans passés à la tête de la plus grosse zone de police de Wallonie. « Je travaillais depuis 5 ans à Charleroi. Je remplaçais la chef de corps de l’époque, Francine Biot, quand elle était en congé. Lorsqu’elle a été suspendue en 2008, suite à ses démêlés judiciaires, les autorités communales m’ont sollicité pour la remplacer. On m’en a parlé le vendredi à 17 h, et j’ai pris mes fonctions le lundi suivant à 9 h! »

Philippe Stratsaert est profondément satisfait d’être parvenu à redorer l’image de marque de la ville. « Nous avons réussi à faire évoluer les choses au niveau du fonctionnement. On n’arrêtait pas de faire la Une de l’actualité, parce qu’il n’y avait plus d’enveloppes, que les voitures étaient en panne. Les policiers devaient aller sur le terrain en prenant le taxi, ou leur voiture personnelle ! C’était éreintant de venir travailler, c’est sûr ! Tout cela, aujourd’hui, on n’en parle plus, même s’il y a encore de temps en temps des conflits avec certaines organisations syndicales qui estiment qu’on n’en fait jamais assez. Mais nous sommes une structure qui dépend de la ville de Charleroi; il y a des procédures à respecter en terme de marchés publics. C’est lent. On peut le déplorer, mais c’est comme ça. »

Le chef de zone dit aussi sa satisfaction d’avoir eu le plaisir d’emménager dans la nouvelle tour de police, construite par l’architecte français Jean Nouvel. « Ce sont des années de réflexion, de projets, de plans, et puis la construction …Une construction qui n’a pas dépassé le budget prévu, et qui s’est terminée 2 mois à l’avance, c’est du jamais vu ! ».

Un hôtel de police qu’il a fallu sécuriser de manière renforcée après l’attentat du 6 août 2016. 2 policières de faction devant l’hôtel de police avaient été attaquées à la machette et grièvement blessées. « C’est un événement qui marque les gens, les collègues, le chef de corps. C’est quelque chose que je ne pourrais pas oublier de sitôt. Lors de ce genre d’événement, le chef de zone doit faire son travail, et mettre ses sentiments de côté. Il faut protéger la population, et les policiers, analyser la situation, prendre des mesures. Aujourd’hui, le niveau de la menace a diminué, heureusement. Mais nous avons renforcé la sécurité des abords du site, et du site en lui-même. C’était indispensable ».

Le cadre des effectifs n’a jamais été complet

Autre souci, récurrent, pour le chef de corps : le cadre des effectifs n’a jamais été complet ! « Sur les 15 ans passés à Charleroi, nous n’avons jamais pû arriver aux 1058 policiers prévus ! En fait, le problème est double : il y a d’une part les difficultés financières de la ville, qui est passée sous plan de gestion, ce qui signifiait automatiquement que la zone de police l’était aussi. Du coup, des mesures drastiques en terme d’effectifs nous ont été imposées ! A une époque, nous sommes descendus à 965 …mais 965 prévus budgétairement, cela veut dire, dans les faits, une centaine de personnes en moins ! Les choses se sont améliorées ces dernières années, grâce à la volonté des autorités politiques. Mais il y a toujours cette problématique à recruter, à cause mécanismes prévus qui créent eux-mêmes le dysfonctionnement. Bien sûr, à Charleroi, comme c’est une grosse zone, on a la chance de pouvoir apprendre toutes les ficelles de son métier. A côté de cela, d’autres optent pour un travail dans une zone plus calme. Quand vous savez que les heures supplémentaires ne sont pas payées, pourquoi se « casser le cul », pour le dire platement, à travailler à Charleroi alors qu’on a la possibilité, pour le même traitement ( et parfois avec les heures supp’ payées) de pouvoir le faire ailleurs ? On a essayé de corriger cela, mais c’est difficile. Aujourd’hui, il nous manque environ 200 policiers au cadre ! ».

La criminalité, elle, est toujours aussi polymorphe, comme dans toutes les grandes villes. Si Philippe Stratsaert se félicite de la diminution de la grande criminalité « la Bande de la Basse Sambre, c’est une vieille histoire », il déplore par contre le développement du trafic de drogue : » notre volonté est d’être présents en rue tous les jours, mais ce n’est pas toujours simple. Ajoutez à cela une multitude d’autres événements à gérer, et, pendant un long moment, un niveau d’alerte qui avait été relevé … On essaie au maximum de lutter contre cette criminalité qui est fort dérangeante pour la population ».

Le bientôt ex-chef de zone se réjouit de ses prochains défis : la zone Lermes est certes plus petite et rurale, mais elle a ses particularités, notamment une frontière de 26 kms de long avec la France ! Philippe Stratsaert n’aura pas de successeur rapidement : le poste n’a pas été ouvert. C’est le commissaire divisionnaire Philippe Goffaux qui le remplacera par intérim.