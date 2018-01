Policiers agressés à Champigny: Emmanuel Macron condamne un « lynchage lâche et criminel »

Emmanuel Macron. –

Eric FEFERBERG / AFP

Le président n’a pas tardé à donner son sentiment d’indignation après l’agression de deux policiers dimanche soir à Champigny-sur-Marne.

A la suite de Gérard Collomb, Emmanuel Macron a condamné « les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre ». Il promet que les agresseurs de policiers seront « retrouvés et punis ».

Les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre seront retrouvés et punis. Force restera à la loi. Honneur à la police et soutien total à tous les agents bassement agressés.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 1, 2018

Trois policiers ont été blessés dimanche soir à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, lors de leur intervention en marge d’une soirée qui a dégénéré. Selon nos informations, plusieurs individus non invités ont tenté d’entrer de force sur les lieux d’une fête privée.

Un capitaine et une policière se sont vu prescrire respectivement 8 et 7 jours d’ITT. Les deux policiers de Chennevières-sur-Marne faisaient partie d’un groupe d’intervention appelé aux environs de 23 heures pour évincer un groupe de plusieurs dizaines de personnes qui tentaient de s’incruster dans une soirée privée.

L’enquête a été confiée au commissariat local. Sur Twitter, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a indiqué s’être entretenu avec les policiers agressés. « Tout est mis en oeuvre pour que les lâches auteurs de ces actes inqualifiables soient appréhendés et condamnés. S’attaquer à nos forces de sécurité, c’est s’attaquer à notre République », a-t-il écrit.