Policiers tenant des propos islamophobes sur Facebook: le parquet classe sans suite, enquête interne bouclée

La zone de police de Bruxelles Ouest a tenu à réagir suite à l’ouverture d’une enquête sur un inspecteur en chef ayant publié sur Facebook des contenus islamophobes et violents. Elle assure ne tolérer « aucune forme de discrimination et de racisme » et dit « prend donc les mesures nécessaires dans de tels cas ». Elle annonce également que le parquet a classé le dossier sans suite et que l’enquête interne est bouclée.

« Ce genre de comportements ou de propos sont désapprouvés et condamnés », tiennent à rappeler les responsables de la zone de police de Bruxelles Ouest. Dans le cas précis de ce policier, ils expliquent avoir rédigé immédiatement un procès-verbal pour discrimination et l’avoir transmis au Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles. « Le dossier a été classé sans suite », précise le communiqué.

« Le service des enquêtes individuelles de la zone de police a également ouvert une enquête de son côté concernant ces faits, poursuit le communiqué. L’enquête est terminée et transmise au chef de corps qui décidera de la suite donnée à ce dossier ».