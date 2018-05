Politicard: Trump un non protégé téléphone pour Twitter et nouvelles

WASHINGTON, 22 mai. /TASS/. La division des technologies de l’information de la maison Blanche a fourni au président AMÉRICAIN Donald Trump deux smartphones iPhone, dont l’un, il utilise uniquement pour la lecture de la bande et à la publication de messages sur Twitter, ainsi que pour la lecture des nouvelles. Ce sujet a rapporté lundi le journal Politico citant ses sources dans l’administration à washington.

Selon leurs données, le second de « au moins » deux téléphones est seulement pour faire des appels. Toutefois, le leader américain utilise en permanence c’est la première unité mobile pour la communication avec les amis et la publication de messages sur Twitter. Le problème consiste en ce que les spécialistes n’est pas équipé de ce smartphone moyens, ce qui pourrait empêcher le potentiel de la surveillance par le chef de l’etat.

Républicain répondu à un refus aux demandes de ses assistants mensuel changer de téléphone avec Twitter et estime qu’une telle proposition « n’est pas très pratique ». En outre, ce smartphone, selon la publication, n’est pas vérifié par des experts en sécurité depuis cinq mois.

Le journal ne dispose d’informations que change souvent conçu uniquement pour les appels de téléphone, qui selon les règles doit être à usage unique. Elle est équipée d’une caméra et d’un microphone, à la différence de ces appareils mobiles, qui se servait de l’ex-président américain Barack Obama. De l’avis de nombreux experts, les pirates peuvent utiliser pour surveiller les américains leader.

Les amis et les adjoints de Trump, selon Politico, dit que le républicain assez souvent au téléphone. Ainsi, le député de l’état de la Floride et confident du président de Matt Goetz dit de la publication, que Trump a appelé lui tard le soir et tôt le matin, le déterminant a montré que bloqué le numéro normal, le code de Washington. Comme le souligne le Politicard, tous les prédécesseurs Trump à ce poste ne refusaient pas de la possibilité de sécuriser leurs communications téléphoniques. L’actuel leader américain rejette la proposition de ce genre.

Le mois dernier, la chaîne de télévision CNN a rapporté que le chef de l’etat a récemment devenu trop souvent l’utilisation personnelle du téléphone cellulaire pour communiquer avec des conseillers, ce qui est alarmant chez les employés de l’appareil de la maison Blanche. Selon CNN, le président ne veut pas consacrer dans le contenu de leurs conversations du chef de cabinet du personnel de la maison Blanche retraité général John Kelly. Auparavant, Trump a préféré communiquer avec les bonnes lui traite principalement avec les bureaux les téléphones fixes, via un commutateur, ce qui permettait de Kelly tenir des registres d’appels chefs d’etat et de savoir avec qui le dit. Maintenant, le président est devenu plus opaque, a expliqué le diffuseur.