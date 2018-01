Politique : qu’attendez-vous de 2018 ?

En collaboration avec Le Vif/L’Express

Que nous réserve 2018 sur le plan politique ? D’abord, une date : celle de 14 octobre. Date où l’on votera à l’échelon communal et provincial. Ce scrutin risque bien d’être une sorte de répétition générale avant les élections législatives, régionales (et européennes) de 2019. Ce sera l’occasion pour les partis de prendre la température de leur électorat, surtout au niveau provincial, moins » personnifié » que le niveau communal. Quelles conséquences électorales auront les différents scandales qui ont émaillé 2017 ? Le PS va-t-il se relever ? Comment vont réagir le PTB, Ecolo et Défi, que vont-ils proposer à l’électeur ? Comment va se positionner le CDH ?

Il faudra suivre aussi de près cette année l’attitude de la N-VA au sein du gouvernement Michel : l’année 2017 a été émaillée de quelques polémiques, toujours en cours d’ailleurs, autour du personnage de Théo Francken. Dernièrement, cela a même généré un certain au sein du MR lui-même, avec l’affaire des Soudanais expulsés qui auraient été torturés de retour dans leur pays. Ces évènements mettent à la mal la crédibilité du Premier Ministre et font bondir l’opposition. Mais ils permettent à la N-VA d’amener sur la table des thèmes qui lui sont électoralement favorables, comme le contrôle de l’immigration.

Marie Vancutsem reçoit autour de la table Nicolas DE DECKER, journaliste au magazine Le Vif, Pascal DELWIT, professeur de Sciences politiques à l’ULB et Régis DANDOY, politologue à l’ULB et à l’UCL.

