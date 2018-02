Politiquement affaiblie, Angela Merkel ouvre son gouvernement à ses opposants

La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé dimanche les noms des ministres qu’elle a choisi pour former une nouvelle coalition, dont a mise en œuvre dépend encore du vote des sociaux-démocrates.

Angela Merkel a présenté dimanche aux membres de son parti, l'Union chrétienne démocrate (CDU), six membres de son gouvernement de coalition, avec la promotion de son plus farouche adversaire Jens Spahn qui récupère le ministère de la Santé.

Affaiblie depuis les législatives de septembre et après des mois de négociations infructueuses avec les libéraux du FDP et les Écologistes, la chancelière doit faire taire les critiques au sein de son propre camp.

La CDU doit se prononcer par un vote sur l'accord de gouvernement, lundi.

Jens Spahn, 37 ans, qui incarne l'aide droite de la CDU, passe de vice-ministre des Finances, poste qu'il occupait depuis 2015, à ministre de la Santé.

Merkel affaiblie

Si cette promotion est présentée comme une réponse aux demandes d'un rajeunissement des cadres et de la direction de la CDU, elle traduit en réalité l'affaiblissement de Merkel contrainte de ressusciter la "grande coalition" avec les sociaux-démocrates du SPD, comme l’explique à France 24 Thomas Serrieu, professeur de civilisation allemande.

Ces derniers, qui ont eux aussi atteint un plus bas historique en septembre, étaient tentés de retourner dans l'opposition et de mettre fin à l'expérience de partage du pouvoir entre 2013 et 2017.

La nomination de Spahn peut être également comprise comme un moyen pour la chef du gouvernement de proposer une trêve à son plus fervent adversaire au sein de la CDU, particulièrement critique sur la question de la politique migratoire.

Plus de femmes et de jeunes au gouvernement

Angela Merkel a choisi de confier l'Economie à son fidèle allié Peter Altmaier tandis qu'Ursula von der Leyen conserve le ministère de la Défense.

La patronne de la CDU dans le Land de Rhénanie-Palatinat, Julia Klöckner, se voit proposer le portefeuille de l'Agriculture.

Anja Karliczek, 46 ans, récupère l'Education tandis que Helge Braun, 45 ans, est promue comme secrétaire générale de la chancellerie.

Après 12 années à la tête du gouvernement et 18 à la tête de la CDU, Angela Merkel voit son autorité contestée en interne, des voix s'élevant pour s'alarmer de la poussée de l'extrême droite, Alternative pour l'Allemagne (AfD), qui attire des électeurs conservateurs déçus.

La CDU a enregistré aux législatives son plus mauvais résultat électoral au niveau national depuis 1949 et la création de la république fédérale.

Certains dirigeants du parti souhaitent une réorientation de la politique à droite afin de ramener dans son giron les électeurs partis grossir les rangs de l'AfD.

"Parfois le caractère conservateur du bloc conservateur pourrait être plus affirmé", a commenté Daniel Günther, chef de file de la CDU dans le Land du Schleswig-Holstein.

Avec Reuters

Première publication : 25/02/2018