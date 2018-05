Pont-à-Celles : 30m3 de dépot clandestin bloquent une route de campagne.

La surprise mardi matin pour les quelques habitants du coin qui passent par la rue Brunehault. Impossible de continuer leur chemin. Un impressionnant dépôt de crasses en tous genres est étalé sur la route. Du vieux bois, de l’isolant, une vieille photocopieuse, un ancien sofa, la liste est longue. Pour l’échevin Florian De Blaere, « la disposition des immondices fait penser à un camion benne qui aurait vidé son chargement en avançant progressivement. Certains citoyens nous demandent pourquoi nous n’évacuons pas tout de suite. Mais nous devons laisser la police fouiller les déchets à la recherche d’une piste. Parce que ceux-là, nous voulons vraiment les attraper. »

Si les autorités rattrapent les pollueurs, ils risquent une sérieuse amende plus la facture de tous les frais engendrés pour le déblayage. Et les chiffres vont monter vite. « Nous nous sommes mis d’accord avec la commune des Bons Villers puisque nous sommes à cheval sur les deux territoires. Et nous allons mobiliser 15 personnes et des camions dès lundi matin. »

Les déchets resteront donc sur cette petite route de campagne encore tout le weekend. Les ouvriers des deux communes dégageront la voie lundi. Une fois que la police aura terminé ses constatations.