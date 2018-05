Konstantin Khabensky

© Valery Матыцин/TASS

MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Le producteur de Natalia Мокрицкая a présenté samedi son prochain projet de film « le Restaurant « le Rêve » d’après la pièce « Orca » d’Alexis Tolstoï. Dans la peinture du moine de Mikhaïl Poretchenkov, Констанин Khabensky et Anna Mikhalkov. Sur la bande Мокрицкая dit dans le Ministère de la culture sur la protection de projets dans le domaine du cinéma, de prétendant à l’obtention de subventions du budget fédéral, le correspondant transmet TASS.

Мокрицкая a indiqué que le futur « est un film réalisé par Oksana Михеевой est basé sur une pièce de « l’hirondelle » Alexis Tolstoï », qu’elle « a longtemps rêvé de filmer ». Le producteur a ajouté que « c’est une histoire sur l’amour avec une bonne fin ».

Mikheeva, qui a déjà retiré plusieurs séries télévisées, a noté que l’image prévoient de retirer dans sa ville natale – Nijni-Novgorod, « un accord avec l’administration ». Elle a également signalé que « le consentement des acteurs Michel Пореченкова, Anne Михалковой, Констатина Хабенского ». Le film « sera joyeuse et de la musique, il sur ce que n’est pas possible de vivre ».

En ouvrant la protection de projets, chef du département de la cinématographie, Ministère de la culture Olga Lioubimov a noté que, depuis 2013, le « tangage (les projets de protection) est devenu l’enseignement direct, chaque année, les cinéastes ont de plus en plus responsable à lui appartiennent ». Elle a également rappelé que cette année, sur les aides d’état prétendaient 266 projets.

Vendredi, le Ministère de la culture de la réunion du conseil d’experts sur le côté du cinéma pour les enfants et du conseil d’experts sur le côté du cinéma des cinéastes-debutants. Samedi, le Ministère de la culture envisagent un avenir d’auteur et le cinéma expérimental, ainsi que les feuilletons. Tout sera présentée 68 peintures dans le genre expérimental et le cinéma d’auteur et six séries télévisées. Quelle bande recevront des aides d’état sera connu plus tard.