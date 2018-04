Постпредство de la fédération de RUSSIE a informé le temps de l’demandé à Moscou de la réunion de l’ONU sur la Syrie

De l’ONU, le 13 avril. /TASS/. Le conseil de Sécurité de l’ONU tiendra le vendredi sur la demande de la Russie à la réunion par la situation autour de la Syrie. Comme l’ont déclaré à la mission permanente de la fédération de RUSSIE lors de l’organisation mondiale de la, une réunion est prévue à 10:00, heure de new york (17:00 gmt).

« Le 13 avril, se tiendra demandée par la Russie de la séance publique du Conseil de Sécurité de l’ONU sur le thème « une Menace à la paix et à la sécurité: la situation au Moyen-Orient », – a déclaré le porte-parole de la постпредства Fiodor Стржижовский. Il a précisé que la réunion doit commencer à 17:00 gmt.

Comme auparavant, a informé le représentant permanent de la fédération de RUSSIE auprès des NATIONS unies Basile Небензя, Moscou envisage de convoquer une réunion Совбеза avec la participation du secrétaire général de l’organisation mondiale de António Гутерриша, pour discuter de la situation autour de la Syrie et les menaces à l’adresse de Damas, a exprimé de la part des états-UNIS. Selon lui, Moscou s’appuient sur le fait que Washington « preuve de l’esprit et de retenue et à s’abstenir de force des actions.

Lundi, Trump a menacé de prendre des mesures militaires contre les autorités de la Syrie en rapport avec le prétendu l’application d’agents de guerre chimique dans la localité de Douma, près de Damas. Avec l’affirmation que le 7 avril, a été appliquée à des armes chimiques, a fait un certain nombre d’organisations non gouvernementales, y compris les « casques ». Au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE est un message d’information appelé вбросом. Le ministère de la Défense de la fédération de RUSSIE a déclaré que les « casques Blancs » ne sont pas une source crédible nouvelles et distribuent сфабрикованную de l’information.