Pour Bart De Wever, Madrid doit entamer le dialogue sur le statut de la Catalogne

Bart De Wever, le président de la N-VA, s’est exprimé sur Twitter ce vendredi à propos des élections en Catalogne. Il a appelé Madrid à libérer les indépendantistes emprisonnés. Pour lui, Madrid « doit entamer le dialogue sur le statut de la Catalogne ». Sans quoi le parti populaire de Mariano Rajoy engagerait le pays « dans une crise sans espoir ».

Het signaal van de Catalaanse kiezer is duidelijk. Madrid moet de politieke gevangenen vrijlaten, de bannelingen laten terugkeren en de dialoog aangaan over het statuut van Catalonië. Anders stort de PP het land in een uitzichtloze crisis.

Geert Bourgeois félicite Carles Puigdemont pour son succès électoral

Le ministre-président flamand Geert Bourgeois (N-VA) a félicité vendredi Carles Puigdemont pour son succès électoral en Catalogne. « Les personnes en faveur de l’autonomie ont remporté les élections catalanes et obtenu une majorité parlementaire. L’Espagne ne peut pas le nier plus longtemps. Il est temps pour un dialogue », a souligné Geert Bourgeois sur son compte Twitter.

Après le référendum d’autodétermination interdit du 1er octobre, émaillé de violences policières, puis la proclamation d’une « république catalane » restée sans effets, la Catalogne avait été mise sous tutelle et le parlement dissous en vue de ces nouvelles élections.

Voorstanders van autonomie winnen Catalaanse verkiezingen en behalen parlementaire meerderheid. Spanje kan dit niet langer negeren. Tijd voor dialoog. Proficiat @KRLS

