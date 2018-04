Pour la première fois « la dictée Totale », à Novossibirsk, écrire à des personnes malentendantes

© Yuri Смитюк/TASS

NOVOSSIBIRSK, le 9 avril. /TASS/. Annuelle de l’action éducative dans la forme d’un volontaire de la dictée pour tous ceux qui souhaitent « la dictée Totale » doit recueillir, à Novossibirsk, et de son agglomération de plus de 8 mille participants, et pour la première fois cette année, d’écrire la dictée pourront malentendante des gens spécialement organisée le terrain. À ce sujet lundi, au centre de presse TASS, à Novossibirsk, a raconté le coordinateur des actions dans la région de Daria).

« Nous avons cette année sera de deux terrains de jeux pour les aveugles et les malvoyants, comme l’an dernier, plus cette année s’est associée aire de jeu pour les personnes malentendantes, il y aura de lire une dictée d’interprète en langue des signes, une aire calculée sur 60 personnes », – a expliqué Makarova.

L’un des principaux sites de la dictée de cette année, à Novossibirsk, deviendra une nouvelle salle d’attente à l’aéroport Tolmachevo, ce terrain est prêt à accueillir jusqu’à 260 participants. C’est ici pour lire le texte sera invité « star dictateur », à devenir acteur et présentateur de télévision, originaire de Novossibirsk André Salin. En outre, cette année, le comité d’organisation des actions a promis d’améliorer le système de vérification de dictées et de les attirer pour ce faire, les enseignants des écoles. Comme l’a expliqué le président du conseil d’experts des actions de Natalia Кошкарева, c’est, notamment, permettra d’accélérer le processus d’évaluation.

« Cette année, nous avons réussi à resserrer à la vérification des enseignants. En collaboration avec le ministère de l’éducation de la région de Novossibirsk, nous avons mené à la formation d’enseignants, au cours desquelles ont discuté de l’analyse totale de la dictée, ainsi que la vérification de l’EXAMEN et de la vérification de la dictée diffèrent sensiblement. Nous espérons, qu’avec nous sur le site de vérifier viendra d’environ 40 à 50 enseignants et je pense que le contrôle sera très efficace, de très haute qualité et beaucoup plus rapide que dans les années passées », a Кошкарева.

Auparavant, a indiqué que, à Novossibirsk, le texte de la dictée sera également lu à l’aide de l’assistant vocal de la société « Yandex » – « Alice ». « Alice » utilise la technologie de synthèse et de reconnaissance vocale SpeechKit, grâce à laquelle sa voix est semblable à la parole humaine. Comme l’a raconté dans le service de presse de la société « Yandex », cela vous permettra d’Alice » essayer comme un dictateur.

« La dictée totale » se déroule depuis 2004. La première dictée a eu lieu que l’action des étudiants humanitaire de la faculté de l’université d’etat de Novossibirsk, qui voulaient que l’alphabétisation est important pour chaque personne. En 2017, « la dictée Totale » s’est tenu à 866 villes, couvrant les 71 pays, et a rassemblé plus de 200 mille personnes. Cette année, il aura lieu le 14 avril et concernera près de 1000 villes à travers le monde, la capitale des actions pour la première fois ne sera pas Novossibirsk, et Vladivostok, où sur le site principal de votre texte lira l’auteur du texte « Totale de la dictée » de cette année, l’écrivain Guzel Яхина.

