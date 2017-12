Pour le président des Jeunes socialistes, Castaner « est un con »

Le président des Jeunes socialistes s’est fendu d’un tweet acerbe sur le chef de La République en marche. –

Capture Twitter

Le président des Jeunes socialistes réagissait aux propos tenus par Christophe Castaner sur le fait que certains sans-abris refuseraient des places dans les centres d’hébergement.

La réplique est cinglante et sans appel. « Plus le temps passe plus les preuves s’accumulent, Christophe Castaner est un con », a tweeté ce samedi matin Benjamin Lucas, président des Jeunes socialistes.

Plus le temps passe plus les preuves s’accumulent, @CCastaner est un con. https://t.co/Bwdw2zoGnk

— Benjamin LUCAS (@benlucas80) 30 décembre 2017

Celui-ci réagissait aux propos tenus ce vendredi sur BFMTV par le patron de LaREM et secrétaire d’Etat aux Relations avec le Parlement.

« Il y a des femmes et des hommes qui refusent aussi dans le cadre des maraudes d’être logés, parce qu’ils considèrent que leur liberté (…) les amène à ne pas être en sécurité, à ne pas être à l’aise, dans ces centres de regroupement », a déclaré Christophe Castaner.

Emmanuel Macron avait promis lors de sa campagne qu’il ne voulait plus « d’ici la fin de l’année, avoir des femmes et des hommes dans la rue ». Le secrétaire d’Etat affirme pour sa part qu’il reste « des places d’accueil disponibles en France et dans les grandes villes ».