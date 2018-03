« Pourquoi faut-il (encore) passer la nuit dehors par – 10° pour inscrire son enfant à l’école ? »

C’est une image qu’on pensait disparue chez nous… Pourtant, des files ont à nouveau eu lieu devant une école bruxelloise pour inscrire des enfants. En l’occurrence, pour les enfants en accueil et maternelle à l’Institut Saint-Albert de Berchem-Sainte-Agathe. C’est sur Facebook que les familles ont partagé leur étonnement et leur indignation.

« Que penser du fait que, pour avoir une place dans l’école de son choix, il faut passer une nuit devant la porte par moins 10 degrés? » Cette question est posée sur les réseaux sociaux par une maman qui dit « halluciner ». Elle veut inscrire son enfant à l’Institut Saint-Albert mais n’est pas sûre d’avoir une place en accueil.

Le directeur Guy Pieret déplore ces files alors qu’il faisait moins 10 degrés. Mais selon lui, ce n’est pas la faute de son école, qui est déjà complète. « Nous n’en sommes évidemment pas responsables. Mais c’est vrai que d’année en année, nous organisons les inscriptions la deuxième semaine qui suit les vacances de carnaval. Certains parents veulent absolument l’Institut Saint-Albert et sont prêts à camper devant l’école depuis la veille au soir. Même quand il fait (très) froid. Maintenant, il est vrai aussi que l’inscription ne se fait que sur présence des parents, qui doivent se présenter avec la carte d’identité de l’enfant. Après, soit il y a une place et sont inscrits tout de suite ; soit il n’y a plus de place et à ce moment-là, on leur propose d’être sur liste d’attente. On leur remet également une attestation, comme le prévoit d’ailleurs le décret. »

Il existe deux autres écoles communales à Berchem-Sainte-Agathe. Mais là aussi, les listes d’attente n’en finissent pas. « Ce sont des écoles qui ont décidé d’organiser les inscriptions à l’ancienne : premier arrivé, premier servi, en faisant la file, explique Pierre Tempelhof, échevin de l’Enseignement. En ce qui concerne notre commune, nous privilégions internet. Ainsi, dès le mois d’octobre, nous ouvrons un site où le premier inscrit sera le premier sur la liste. Et il y a une trace précise de l’inscription de l’enfant. Cela permet aux parents de moins stresser ; tout en sachant bien que le nombre de places est limité. »

Dans l’enseignement communal officiel, poursuit l’échevin, cela représente 250 places par école. « Nous avons deux écoles maternelles qui sont autonomes. En théorie, les écoles sont complètes et on a à peu près 150 personnes sur liste d’attente pour les deux écoles. »

Des chiffres à prendre avec prudence à cause des inscriptions multiples. Mais c’est surtout le boom démographique bruxellois qui explique le manque de places. Et ce n’est pas près de s’arranger puisque la population entre trois et cinq ans devrait augmenter de 10% dans la Région bruxelloise d’ici 2025.