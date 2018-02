Cadre de la série « Sept secondes »

Le 23 février à стриминговом le service Netflix est sorti de la série « Sept secondes », tourné sur le thème du film « Major » de Yuri Bykov. TASS raconte pourquoi la version américaine — c’est une autre histoire et que même tenté de dire les créateurs de la série.

Les droits d’adaptation cinématographique film russe Netflix acheté en 2016. Cela a été fait rapidement afin d’éviter des problèmes juridiques. Pourtant l’image voyagé dans de nombreux festivals internationaux, dont s’est rendue au Cannet. Mais, comme il le dit lui-même des Taureaux après l’achat de droits sur le « Commandant », raconté par les créateurs de l’intrigue de la série a eu peu à voir avec son travail.

Et la vérité, « Sept secondes » et « Major » de comparer aussi difficile que de reconstituer l’historique de Marvin John Химейера et « Léviathan » Zviaguintsev. Le film Bykov est plus une référence, qui a été fortement remanié сценаристкой et réalisé par la Faute de la Cour, précédemment spéciale chargée d’spectacle « le Meurtre ».

« Le major » — c’est une tragédie que les gens perdent leur aspect, une fois les otages de l’accident mortel et en plein essor de l’impact. Et comment, ce faisant, même en étant de plus les traits, vous pouvez jusqu’à la dernière tenter de gagner des miettes de l’honneur et de l’humanité.

Dans ce sens, la russie, l’image est plutôt en phase avec les « Trois panneaux d’affichage » de Martin Макдоны. Et là, et là n’est pas la bonne mère et le mauvais flic ou de la mauvaise mère et le bon flic. Il ya juste des gens. Et il est très vif de l’événement, les unes après les autres. C’est ce qui a les deux bonnes film — vivants des réactions et хлесткими rebondissements de l’intrigue. Mais que les unit, c’est драматургичность et l’intimité.

Dans « Sept secondes » dans tous les sens inverse. L’action se déroule dans la ville densément peuplée de Jersey City, et le nombre de héros et les stratifications de la scène vers le milieu de la série passer pour une douzaine. Ici et les questions raciales entre les policiers et les noirs de la population, et les relations des pères et des enfants, et même les questions de la foi. Chaque ligne de plus en plus profondément dans le conduit, oui, que commencent parfois le doute: « comme un garçon? »

Mais le garçon était. Le policier égare sur la route déserte dans le parc en courant à sa femme à l’hôpital. Dans l’horreur, appelle ses compagnons, ceux arrivent sur les lieux du crime. Les collègues ne trouvent rien de mieux que de laisser le bébé à se coucher dans la neige et ringard de là, parce que le crime n’a pas de témoins. Dans les cinq premières minutes de temps d’écran est presque exactement le répètent le début de la « Major » (apparemment, pour ce faire, il fallait acheter des droits).

Mais ensuite, commencent à наматываться absolument les autres lignes de l’histoire. Pour commencer, le garçon s’avère être noir. De plus, il est encore vivant trouve un passant avec un chien. Le garçon transporter à l’hôpital, où viennent des parents, employé dans l’armée de l’oncle et toute la grande famille afro-américaine. En parallèle nous familiarisent avec les enquêteurs, qui va enquêter sur cette affaire. Il vit à la maison toute une meute de chiens, parce qu’il cherche à survivre à un divorce. Sa future collègue — noire, assistante du procureur, qui ne boit pas просыхая et aime chanter la nuit dans un karaoké.

En général, plus loin commencent des heures de dialogues, par conséquent, l’incident dans le parc est presque le seul point d’orgue dans la série. Tous les autres événements jusqu’à la finale s’étendent incroyablement long. Une succession d’erreurs et ridicules éventualités ne donne pas de trouver l’assassin, faire un lynchage n’est pas obtenue. Apparemment, tout l’univers essaie de l’aider à trouver la justice et de faire tous les secrets dévoilés.

En effet, le policier lui-même vient à l’enfant à l’hôpital et la laisse dans sa chambre le papier de la mouette sur les lieux du crime. Le garçon aime beaucoup ces oiseaux, ils indiquée toutes ses bains, la maison des mouettes, même sur de ses chaussures et de la fable, sur qui et abattu. Mais même ce, que la mère rencontre un tueur en face-à-face dans la chambre de son fils et ensuite remarque laissé un oiseau en papier mâché, ne permet pas d’accélérer la réaction. Le père de l’enfant ne comprend pas, quelles sont les mouettes dit la femme, estimant qu’il est traînes. En fin de compte, cette ligne se développe d’une manière monotone, venant à la plus banale fin.

Aussi banal finit et toute la série. Les créateurs de tout simplement il n’y avait rien qui pourrait l’accrocher, intriguer le spectateur. Les forcer à s’asseoir à 10 heures et attendre de découplage ou brutale de la vengeance des parents de l’enfant, soit un acte désespéré de la police, martyrisé conscience. C’est pourquoi la sortie s’est avéré anodine drame. Avec нравоучительным la promesse que la justice vient toujours seulement dans le bleu de la forme. Même pour les gens dans le bleu de la forme.

Timour Фехретдинов