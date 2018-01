Pourquoi y a-t-il autant d’exclusions scolaires ?

L’année passée, près de 3 400 élèves ont été écartés de leur école pour raisons disciplinaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. On parle ici d’exclusions définitives (2023 cas) ou de refus de réinscription (1372 cas). C’est ce que montre une étude réalisée par l’administration générale de l’enseignement (AGE) de la Fédération.

Ces sanctions visent surtout des jeunes d’une quinzaine d’années inscrits dans l’enseignement spécialisé ou dans la filière professionnelle. Bruxelles, Liège ou Charleroi sont plus touchés que le Brabant Wallon ou le Namurois.

Pour Jacques Vandermest, directeur en charge de l’obligation scolaire et de l’assistance aux écoles auprès de l’administration de l’enseignement de la FWB, » il y a un lien très clair entre origine sociale et les exclusions scolaires”.

Bernard De Vos, le Délégué général aux droits de l’enfant, estime que ces statistiques (déjà alarmantes) ne prennent pas en compte la gravité de la situation. Il faudrait aussi y ajouter de nombreux cas de refus de réinscription plus » subtils « . Bernard De Vos estime, en outre, que les justifications sont trop souvent décidées à la légère.

Quelle est la situation de l’exclusion scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles? Notre école est-elle une machine à exclure ? Peut-on diminuer ou se passer des exclusions dans l’arsenal disciplinaire de nos écoles ?

Bertrand Henne reçoit autour de la table Bernard De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant, Patrick Dekelver, directeur de l’Institut des Sacrés-Cœurs de Waterloo et président de l’ADIBRA (Association des directeurs de l’Enseignement Secondaire Catholique de Bruxelles et du Brabant) et Luc Pirson, président de la Fapéo (Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel).

