Poutine a accueilli les participants au concours de toute la russie « les Ambassadeurs de la Victoire »

MOSCOU, le 6 mai. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a salué les participants et les invités de la conférence gagnants du concours de toute la russie « les Ambassadeurs de la Victoire », notant que le mouvement rassemble énergiques et les citoyens. Télégramme publiée dimanche sur le site du Kremlin.

« Il est encourageant de constater que depuis lors, le mouvement « les Volontaires de la Victoire », a grandi dans une prestigieuse institution publique, unissant dans ses rangs de jeunes, énergiques, citoyens, véritable » esprit », dit le message.

Le président a noté que dans l’actif de bénévoles « une liste impressionnante de importantes de, vraiment de bonnes affaires »: le soutien aux anciens combattants, les travaux de restauration des monuments historiques et culturels, le soin des sépultures militaires et participer à la réalisation de la procession de « l’Immortel régiment ».

« Vous-mêmes, de l’âme et le cœur ont choisi cette difficile, mais la mission de haut. Et en grande partie grâce à votre activité, подвижническому le travail de vos camarades cette année est déclaré dans notre pays, l’Année de volontaire et bénévole », – a déclaré m. Poutine, a exprimé sa confiance dans le fait que l’attitude positive des bénévoles et leur engagement à aider les gens à aider à atteindre leurs objectifs.

Conférence des gagnants du concours de toute la russie « les Ambassadeurs de la Victoire » se déroule le 6 mai. Ses organisateurs se produisent Panrusse mouvement social « les Volontaires de la Victoire » et de la commission de la chambre Publique de la fédération de RUSSIE chargé de la jeunesse, le développement du bénévolat et de l’éducation patriotique.