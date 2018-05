Poutine a appelé il est important de poursuivre les contacts avec l’allemagne, malgré les désaccords

SOTCHI, le 18 mai. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine estime important de continuer les contacts avec les autorités de l’Allemagne, en dépit des parties à un différend. Sur ce, il a déclaré à une conférence de presse conjointe avec la chancelière de la RFA Angela Merkel.

« Il est important que malgré внешнеполитическую de la conjoncture, les divergences sur un certain nombre de problèmes de la planète, la Russie et l’Allemagne estiment nécessaire et utile de maintenir des contacts réguliers », – a déclaré m. Poutine. Il a ajouté que la fédération de russie est prête à travailler avec des collègues allemands sur le commerce équitable et en tenant compte des intérêts des peuples des deux pays.

Le président de la fédération de RUSSIE a rappelé que l’Allemagne est l’un des principaux économiques et des partenaires de la Russie, en prenant pour cet indicateur, le deuxième rang après la Chine. L’année dernière, le chiffre d’affaires des deux pays a augmenté de 23%, et en janvier-février de cette année, il a augmenté à près de 13%, a déclaré m. Poutine. Le volume total des investissements russes dans l’économie de la RFA est de plus de 8 milliards de dollars, et les dépenses d’investissement en RUSSIE – plus de 18 milliards de dollars, ce qui représente près de 5% de tous les investissements directs dans l’économie russe, a ajouté le président russe.

« Croyons que les gouvernements des deux pays doivent continuer à soutenir activement le développement du commerce bilatéral, industrielle et technologique de la coopération », – a déclaré m. Poutine.

Il a remercié mme Merkel en visite à Sotchi, en notant que les parties ont de nombreux sujets de discussion. Conférence de presse fait suite à des négociations dans un cadre restreint, après la rencontre se poursuivra dans un format plus large.