Poutine a appelé les jeunes à acquérir plus de connaissances et de ne pas partager la profession hommes et les femmes

© Alexei Druzhinin/service de presse du président de la fédération de RUSSIE/TASS

EKATERINBOURG/NIZHNIY TAGIL, le 6 mars. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a visité la Science-société de production « Ouralvagonzavod » (УВЗ) et familiarisé avec les produits de l’entreprise.

Le chef de l’etat s’est également entretenu avec les ouvriers de l’usine, les participants ont tenu là Panrusse forum de travail des jeunes. Plus tard, lors de la réunion sur le développement du système de l’enseignement professionnel secondaire Poutine a souligné que la mise à jour du système d’éducation est l’une des clés pour la technologie et d’une percée économique du pays.

De nouveaux wagons

Le pdg de la УВЗ Alexandre Potapov a démontré le chapitre de l’état russe différents modèles de wagons, qui produit de l’entreprise. Poutine a montré, notamment, un wagon-trémie pour le transport du grain, le wagon-trémie pour le transport de l’agglomération железнорудного et железнорудных de boulettes et un wagon-citerne pour le transport de gaz naturel liquéfié et de l’éthylène. Tous les produits, a Potapov le président, est produit grâce à l’appui de l’état.

Scientifique de la société de production « Ouralvagonzavod » est engagé dans le développement et la production de matériel militaire, la construction de routes et de wagons de chemin de fer. Dans une société comprend les instituts de recherche, bureaux d’études et les entreprises de production. L’entreprise principale – « Uralvagonzavod », qui remonte à 1936. À la fin de décembre 2016, le président de la fédération de RUSSIE a signé un décret sur le transfert de 100% des actions de la УВЗ Ростеху.

Les étudiants reviennent

À l’usine le chef de l’etat a répondu aux questions des collaborateurs de l’entreprise. Ainsi, l’un des travailleurs a demandé au chef de l’etat à envisager la possibilité d’enregistrer dans Tagil filiales spécialisées des universités pour les étudiants ne sont pas partis à la ville.

« Le problème est qu’à partir de 1991 à 2010 nous avons un certain nombre d’universités et de leurs filiales est passé exactement deux fois, et une grande partie d’entre eux, il faut le reconnaître, est devenue, pas dans les universités et dans les laboratoires de poinçonnage des croûtes, – a déclaré m. Poutine.

Selon lui, ces dernières années, le nombre d’établissements a diminué de 30%, de filiales et de plus de 60%.

« Cela est dû à la nécessité de fermer ces bureaux « barnyard », qui ne donnent rien, à l’exception des morceaux de papier », a ajouté le chef de l’etat.

Poutine a souligné que lorsque la décision de la fermeture de succursales, il prend lui-même l’université et la région aussi prend part à cela. Il a promis de discuter avec le gouverneur de la possibilité pour ces villes, qui ont besoin de l’ingénierie des cadres, lors de la fermeture de certaines filiales d’améliorer le niveau de la qualité de l’éducation dans les autres.

Parlant des perspectives de retour dans la région d’étudiants qui vont étudier dans une autre ville, Poutine a souligné que « si les bonnes conditions sont créés, ils seront de retour, y compris sur votre entreprise, mais le niveau des salaires doit croître, et les problèmes de logement résolus ».

La loi sur les conseils

En réponse à la proposition de l’un des participants du forum de la jeunesse ouvrière de l’adoption d’une loi fédérale régissant le mentorat, le président a promis d’étudier cette question. « En tout cas, ce serait un bon support (mentorat) de la part de l’état. Je pense que c’est possible », a – t-il ajouté. M. poutine a également appelé le bon mouvement de mentorat, organisé dans le cadre du concours « les Dirigeants de la Russie ».

Des hommes, des femmes et des robots

Au cours de la communication du président avec les participants du forum de la jeunesse ouvrière, une jeune ingénieur de Izhevsk a noté qu’à l’heure actuelle de plus en plus de femmes choisissent traditionnellement мужеские de la profession des ingénieurs, des soudeurs, etc, et les hommes, selon elle, à l’aise dans les spécialités, en devenant les meilleurs cuisiniers ou les coiffeurs. Elle a demandé au président, comme il y rapporte.

« Et vous? » – parait le président. « Je prends normalement », répondit l’ingénieur. « Moi aussi », – a remarqué le président.

Il a souligné que la présence de « masculines » et « féminines est estampillé dans l’esprit du public. « Et pour ce timbre, comme pour n’importe quel timbre, un peu de ce que vaut vraiment », a déclaré le chef de l’etat.

M. poutine a déclaré que son grand-père était le chef et le père le maître à вагоностроительном usine à Léningrad. « Et le père, et son grand – père, ils ont été tout à fait satisfaits de leur vie et городись ce qu’ils font », – a noté le président. Il a également attiré l’attention que les femmes déjà travaillé, par exemple, sur le chemin de fer – « les béquilles étaient battus, la masse, agitaient, et rien », pendant la seconde guerre mondiale et n’a travaillé dans tous les hommes des professions, et fait la guerre.

« Les conditions contemporaines de production est facile étendent les possibilités, surtout pour les femmes, bien sûr. Ce qui hier était très difficile, physiquement difficile, aujourd’hui, à l’aide de la technologie moderne, les connaissances actuelles, est tout à fait abordable et les femmes là-bas se montrent très efficace », a déclaré Poutine. « Savez-vous que la chose la plus importante? Pour la douche. Si l’âme – l’homme sera de parvenir à un résultat », a déclaré le président.

En réponse à une question d’un des membres du forum sur les risques de la perte de travail des spécialistes de la mesure et de la robotique productions, Poutine a reconnu « qu’une telle menace existe, mais il a toujours été, tout au long de l’histoire de l’humanité lors des révolutions ». La requalification et la formation continue permettent de réduire les risques lors de la robotisation de productions, convaincu le chef de l’etat.

Le président a noté que, avec l’application des nouvelles technologies, l’intelligence artificielle, avec l’application des progrès dans le domaine de la médecine, de la génétique, de la productivité du travail va augmenter, mais à cet égard, doit grandir et le niveau de salaire, doivent apparaître modernes des emplois bien rémunérés, plus intéressants pour l’homme.

Plus de connaissances

Les experts sur les entreprises nationales doivent s’efforcer d’acquérir des connaissances dans des domaines pour être choisis avec le développement de la production et de la création de nouveaux emplois, le pôle nord. Selon lui, d’être un spécialiste dans un seul secteur est actuellement insuffisant.

« Aujourd’hui, les inconditionnelles de l’avantage concurrentiel est donnée à ceux qui savent travailler à la jonction de la connaissance, même à la jonction des compétences », a déclaré le président, notant que pour le travail avec des équipements sophistiqués spécialiste des connaissances utiles dans le domaine de la programmation, de la robotique et de l’intelligence artificielle. Cela donne la possibilité de « créer plus de flexibilité sur le marché du travail », de sorte que les gens se réclamant de ces compétences pourront facilement s’intégrer dans le processus de développement de la production et de la création d’emplois, assure le chef de l’etat.

Les syndicats et le SMIC

Parlant du rôle des syndicats, Poutine a souligné que la tâche est de défendre les intérêts des travailleurs dans leur dialogue avec le pouvoir, résoudre les problèmes sociaux, etc. Cela, selon le chef de l’etat, devraient également contribuer à des partis politiques, des organisations sociales au sens large et les médias.

« Tous ces outils dans la société moderne doit être axées sur une seule à garantir la croissance économique et sur cette base, la décision de l’objectif principal: améliorer le niveau de vie des citoyens de la fédération de RUSSIE », – a déclaré m. Poutine.

Parlant de l’augmentation du SMIC à un salaire de subsistance, Poutine a souligné que cette décision, les autorités ont été longues, comme précédemment, les conditions économiques ne permettaient pas de prendre. Le président a souligné que les syndicats ont apporté une contribution remarquable en ce que le SMIC finit tout de même sera porté à un minimum de subsistance.

« Le chef de notre principal, le principal syndicat Michael Viktorovitch Shmakov (chapitre FITUR – env. TASS) de la prochaine réunion avec moi et a posé la question sur la façon de rapprocher la durée de la prise de cette décision, et nous sommes convenus, que ce sera le 1er mai de cette année », a déclaré le dirigeant russe.

Les pièces jointes ont augmenté

Plus tard, grâce à Ekaterinbourg, à une réunion sur le développement du système de l’enseignement secondaire professionnel, Poutine a déclaré que le budget des investissements dans l’amélioration dans ce domaine en Russie a augmenté au cours des 17 dernières années, près de 2 fois.

Selon le président, la question du développement de l’enseignement professionnel secondaire, comme la mise à jour du système d’éducation en général, est l’une des clés pour la technologie et d’une percée économique du pays. Les résultats obtenus au cours des dernières années dans l’économie, de l’industrie civile et de l’OCM sont basées également sur un fort potentiel de recrutement, at-il ajouté.

L’entreprise le plus souvent prend sous son le début des collèges et des écoles techniques, participe activement à la tenue des championnats de métiers sur les normes Worldskills, a remarqué le président. La russie a adhéré à ce mouvement, en 2012 et en 2017 russes, les jeunes professionnels ont remport la commande de la victoire sur le championnat du monde des métiers, ayant réussi, y compris IT spécialités, a déclaré le président.

Il a souligné que l’économie russe a besoin des centaines de milliers d’artisans ». Le système de formation doit tenir compte des mondiaux, les évolutions technologiques, confia la tâche de chef de l’etat.

Flexibles de compétences

Les collèges et les écoles techniques, a déclaré m. Poutine, doivent produire les jeunes « flexibles des compétences », notamment sur la décision de la création et de la capacité à travailler en équipe. « Il faut toujours donner du stéréotype: l’école a fini, a reçu la profession – et tout », a – t-président. Selon lui, dans l’économie moderne « ce qui est déjà tout à fait insuffisant ».

Poutine a chargé d’étudier la question de la création dans les régions centres d’anticipation de la formation professionnelle.

« Ici, par analogie avec le scientifique de la sphère besoin de créer une sorte de centres collectifs, où le meilleur équipement, rassemblée sur un même site, à la disposition de tous ceux qui s’intéressent à la haute la suite de ses travaux. Par conséquent, dans un court délai, il est nécessaire de former à travers le pays des centres d’anticipation de la formation professionnelle, sur leur base aura lieu à la formation des étudiants et le recyclage des enseignants, qui travaillent déjà, les citoyens pourront ici d’améliorer leurs compétences « , dit – il.

Le président a souligné que le système de formation professionnelle doit être flexible, de prévoir des délais différents et des formes de formation. Il ne s’agit pas seulement de la formation de diplômés de l’école, mais sur le recyclage des tenues de professionnels.

Poutine a attiré l’attention sur le fait que lors de la modernisation du système de formation professionnelle « il est nécessaire de tenir compte de la stratégie de développement régional, des projets d’investissements prévus pour la mise en œuvre dans les régions et dans l’ensemble du pays ». Selon lui, cela permettra de renforcer les capacités du personnel des sujets de la fédération de RUSSIE, de créer de la garantie d’emploi des diplômés. Dans un certain nombre de régions sont déjà utilisés efficaces de gestion des mécanismes pour résoudre de tels problèmes, il est nécessaire de discuter de la possibilité d’utiliser les meilleures pratiques dans ce domaine à l’échelle du pays, a souligné le président.