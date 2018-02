© Michael Метцель/TASS

MOSCOU, le 28 février. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a appelé MIA optimiser la sécurité des athlètes et des personnes de la coupe du monde en RUSSIE, cela dépend de l’image du pays.

« Moins de six mois de la gauche et avant le début du championnat du monde de football qui aura lieu dans onze villes de la Russie, – a déclaré m. Poutine, prenant la parole à l’assemblée annuelle de la réunion élargie du collège ministère de l’intérieur. – Nous devons procéder à son plus haut niveau et surtout de garantir un maximum de sécurité et les athlètes et les fans ».