Poutine a appelé sérieusement mettre à jour госполитику dans le domaine de la culture

MOSCOU, le 21 décembre. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a appelé à une importante mise à jour de la politique publique dans le domaine de la culture.

« Vous devez en général d’une manière sérieuse de mettre à jour publique de la politique humanitaire, dans laquelle la culture jouera certainement un rôle clé », a – t-il déclaré lors de la réunion du Conseil de la culture et des arts.

Selon Poutine, précédemment discuté de la question de la révision de la relation à la culture « qu’en l’industrie ayant un certain type de service ». « Le refus d’un tel goulot d’une approche sectorielle est inscrit dans les fondements de la politique culturelle, il est maintenant nécessaire de transférer ce principe dans la législation, dans les approches de gestion », a – t-il.

Le chef de l’etat a rappelé qu’il y a exactement trois ans a été achevé le travail sur les bases de la politique culturelle. « Pendant ce temps a été bien fait, mis en œuvre un certain nombre de brillant de projets culturels, plus souple et plus diversifiée, est devenu le système de soutien de la sphère créative », – a noté le président.

Il a remarqué que s’estompe et un certain nombre de problèmes, dont les origines – dans les stratégies relatives aux questions de développement culturel.

« La résolution de ces questions est une tâche cruciale, estime vladimir Poutine. – Les questions de la culture, non seulement sont multiples et complexes, ils ont une importance décisive pour pratiquement tous les domaines de notre vie: pour l’économie, pour l’éducation, pour le développement technologique, afin d’assurer la souveraineté nationale ».

Poutine estime que les artistes doivent s’impliquer dans le travail sur la nouvelle loi.

« Sera la bonne, je pense que si les membres du Conseil, de concert avec ses collègues et les représentants des ministères eux-mêmes s’engagent pour le développement, pour la rédaction du projet de la nouvelle loi sur la culture, la correspondante d’un groupe de travail », a – t-il déclaré.

« Cette pour votre participation à la préparation de la loi est la garantie qu’il sera efficace et opérationnel », a ajouté m. Poutine.

Le chef de l’etat a déclaré que « le projet de loi doit passer par la procédure d’un large débat public ». Selon lui, dans le document, il est important de refléter la spécificité de la sphère de la culture, son caractère exhaustif et de l’importance de la mission et des biens publics.

Poutine a également convenu qu’il faut améliorer le mécanisme d’attribution des titres honorifiques d’artistes, mais pas le dévaluer. « On ne peut pas dévaluer seulement [ce mécanisme], a – t-il déclaré lors de la réunion du Conseil de la culture et des arts. – Ce qu’il faut améliorer ce mécanisme, [discuter] ».