Poutine a avoué qu’il n’aime pas apparaître devant les caméras de télévision

YUZHNO-SAKHALINSK, le 1er janvier. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a admis que, même avant le travail sur le principal public de la poste est habitué à ce que pour lui tout le temps de regarder, mais n’aime pas à apparaître à la télévision.

Il a assisté à l’anniversaire du lancement du programme « le Temps », 1 janvier, 50 ans, et a répondu aux questions du leader sur comment se sent devant les caméras de télévision.

Poutine n’est pas nommé, quand pour la première fois apparu dans теленовостях, mais se souvient que, « en travaillant encore à saint-Pétersbourg… j’ai commencé à donner des interviews, a commencé à sortir avec des journalistes, il y a même quelque chose de dangers de ce petit film Шадхан Igor est filmé en son temps ». « C’est ça que je me souviens, parce qu’il était lui-même un homme très intéressant Igor Abramovich Шадхан », – a expliqué le président.

Selon lui, puis il a commencé à apparaître dans les nouvelles, « quand Moscou est venu, a commencé à travailler dans l’Administration du président dans le Contrôle de gestion, puis est devenu directeur du service Fédéral de sécurité ». « Pour quelque chose de courant, les questions spécifiques de certaines informations de m’en sortait, mais je ne suis pas cela… aimé. Oui et je ne peux pas dire que maintenant l’aime beaucoup », dit le chef de l’etat.

Il a répondu négativement à la question, tend si sa présence des caméras.

« L’affaire n’est pas que de la cathédrale ou de la cathédrale. Le fait qu’il n’était pas jusqu’à ce moment, une partie de ma vie. J’ai au contraire… tout de même essayé d’être un peu donc pas de public à l’homme », a expliqué le chef de l’etat.

« Curieusement, non », a répondu le président sur la question, avait-il renoncer à certaines habitudes à cause de la quasi-permanente de la présence des journalistes. « Pourquoi? Parce qu’elle [la vie, le travail] est vraiment sur la tête, mais dans mon ancienne vie tout le temps essayé de se comporter comme si moi… regardent constamment. Par conséquent, c’est étrange, mais c’est passé. Peut-être, en vertu de l’ancienne profession. Mais… mais dire que c’est quelque chose, j’ai dû faire changer, peut-être pas », – a déclaré m. Poutine.

Il est important d’être sur le site de l’événement

Leader rappelé le président, en 2005, il était venu au centre de télévision, où l’incendie a eu lieu.

« C’est une partie de mon travail… comprendre: ce qui se passe dans certains points clés ou… sur des objets. Et le centre de télévision, est certainement l’un de ces », – a expliqué le chef de l’etat. Selon lui, le centre de télévision – « dans le plein sens du mot stratégique de l’objet, ici, fonctionne beaucoup de gens ». « Et il fallait comprendre: quelle est la situation réelle pour décider? Mais les décisions doivent se prendre immédiatement, si il y a eu une sorte de choses… pas envie de parler, mais néanmoins, de nature catastrophique », – a dit le président. Il a ajouté que « maintenant, il ya encore la capacité de réserve, puis à Moscou, ils n’ont pratiquement jamais, et il fallait comprendre: que faire? »

Sous l’oeil des caméras

« Et en ce qui concerne en général des caméras, caméra, … pour moi… pour toujours… je ne peux pas dire… dégoûtant. Non, c’est exagéré. Mais il était désagréable, vous savez quoi? Alors, qu’est ce qui est naturel. C’est tout le maquillage et ainsi de suite », – a partagé ses impressions Poutine.

« C’est cela provoquait toujours et jusqu’à présent fait de moi un interne de protestation et de rejet. Je n’aime pas », – a remarqué le président. À son avis, « être sur le terrain, c’est une partie du travail est une partie normale de travail, donc rien ici n’est pas inhabituel ».