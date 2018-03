Poutine a déclaré que la Russie est restée et reste la plus forte puissance nucléaire

MOSCOU, 1er mars. /TASS/. La russie est restée et reste la plus forte puissance nucléaire, aucun pays du monde en ce moment, aucun de ces systèmes d’armes. Ce sujet a déclaré le président de la fédération de RUSSIE, Vladimir Poutine, brochant un message à l’assemblée Fédérale.

Le chef de l’etat a rappelé que précédemment de la fédération de RUSSIE à plusieurs reprises mis en garde les etats-UNIS et les membres européens de l’OTAN sur la riposte sur le déploiement mondial ANTIMISSILE américain, en particulier, en 2004 après des exercices de forces nucléaires stratégiques, au cours de laquelle a été testé pour la première fois système de, à la rencontre avec la presse, il a déclaré que « dans des conditions de qualité et de quantité de la croissance de la capacité militaire des autres états, la Russie a besoin d’une percée pour avoir des armes et de la technique et de la nouvelle génération ». « À cet égard, je peux vous avec satisfaction informer que suite aux travaux effectués dans le cadre d’exercices d’expériences, positivement terminés d’expériences, nous sommes convaincus et ont confirmé que, dans un avenir proche sur l’armée russe, des troupes de Missiles stratégiques seront mis les dernières techniques complexes, qui sont en mesure de frapper des cibles sur l’intercontinental de profondeur avec hypersonique de la vitesse et de haute précision, avec la possibilité d’une profonde manœuvre en hauteur et au taux de change – t-il souligné. – Ces systèmes d’armes en ce moment il n’y a aucun pays du monde ».

« Chaque mot a une valeur, parce qu’il s’agissait précisément sur les possibilités de contourner les limites de l’interception, – a remarqué le président. – Pour quoi on l’a tous fait, ce que nous disaient cela? Nous n’avons pas, comme vous le voyez, pas de mystère de nos plans, et en ont parlé ouvertement et pour inciter nos partenaires à la négociation. Je le répète, c’était l’année 2004 ».

Selon lui, « malgré tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, dans l’économie, la finance, l’industrie de la défense, l’armée, la Russie est restée et reste la plus grande puissance nucléaire ». « Alors que chez nous personne de fond ne voulait pas parler, personne ne nous écoutait. Écoutez-le maintenant! » – a conclu le président.