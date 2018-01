Poutine a déclaré que la Russie tient à un partenariat stratégique avec l’Inde

MOSCOU, le 26 janvier. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a félicité le président de l’Inde Cadre Натха Ковинда et le premier ministre du pays Нарендру Modi avec le Jour de la république. Le télégramme de félicitations a été publiée vendredi sur le site du Kremlin.

Voir aussi

Poutine est très apprécié des contacts bilatéraux avec l’Inde

Le président et le premier ministre de l’Inde a félicité Poutine avec la Nouvelle année et souhaite le succès des élections

Poutine a discuté avec le premier ministre de l’Inde, les relations bilatérales et les questions internationales

« En Russie, le chéri des relations particulièrement privilégié un partenariat stratégique avec l’Inde. Je suis convaincu qu’ensemble, nous assurerons la poursuite du développement de la coopération bilatérale, le dialogue politique, coopération fructueuse dans toutes les directions, ainsi que d’un engagement constructif dans les affaires internationales », – dit dans le message.

Poutine a noté les progrès accomplis par l’Inde dans les domaines économique, social, scientifique et technique de domaines, soulignant la contribution importante de cet état à la stabilité internationale et la sécurité, ainsi que dans les questions régionales et mondiales de l’ordre du jour.

« Du fond du cœur je vous souhaite une bonne santé et de succès à tous les citoyens de l’Inde – le bien-être et la prospérité », a conclu le président.

Jour de la république – fête nationale de l’Inde, célébrée le 26 janvier. À ce jour, dans les années 1950, le pays a été proclamée la république souveraine.