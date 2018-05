© Michael Метцель/TASS

MOSCOU, le 6 mai. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a félicité pour l’anniversaire de l’acteur Vladimir Etush, qui, le 6 mai fête ses 95 ans. Le télégramme de félicitations publiée dimanche sur le site du Kremlin.

« Vous – exceptionnelle de l’artiste, brillant représentant de la légendaire вахтанговской de l’école – aiment vraiment des millions de personnes dans notre pays. Vous travaillez toujours avec talent, gagne le public de maîtrise, inimitable sens de l’humour, la capacité à être convaincante à chacun son rôle », – a déclaré dans un télégramme.

Vladimir Этуш est né à Moscou en 1922. Auparavant, il a expliqué TASS, ce dimanche marquera 95-anniversaire sur le passeport de sa mère a changé dans les documents de l’année de la naissance de son fils en 1922 à 1923 pi, car le voulait, il est allé à l’armée plus tard.

En 1941, inscrit invité à suivre pendant le Щукинское de l’école. Dans les années de guerre, a été volontaire sur le front, il a combattu dans les montagnes Кабарды et de l’Ossétie, a participé à la libération de la région de Rostov-sur-le-Don et de l’Ukraine. Décoré des ordres de l’Étoile Rouge, la guerre Patriotique de classe I et de médailles. En 1944, en raison d’une grave blessure a été démobilisé.

En 1945, diplômé de l’école de Théâtre du nom de Chtchoukine et a été adopté dans une troupe de théâtre de Moscou du nom d’Eugène Vakhtangov. Sur le compte de Etush plus d’une centaine de rôles, au cinéma, il a fait ses débuts en 1953 dans le film historique de Mikhaïl Romm « l’Amiral Ouchakov ». Ensuite joué dans « la captive du Caucase », dans l’adaptation cinématographique de « les Douze chaises », dans les films « Ivan Vassiliévitch changements d’occupation » et « les Aventures de Pinocchio », dans la comédie musicale « le Trente et unième juin ». Depuis 1987, a été recteur de l’institut Théâtral nom de Chtchoukine, de 2003 à aujourd’hui – son directeur artistique.

Этуш – lauréat du prix d’Etat de la fédération de RUSSIE dans le domaine de la littérature et de l’art, est marquée par le prix de « l’Idole », « Pseudo », « Crystal Turandot », « Star театрала ».