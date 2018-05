Poutine a félicité le patriarche Cyrille fête patronale

MOSCOU, le 24 mai. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a félicité le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille fête patronale. Cela a été rapporté par le service de presse du Kremlin.

« Fructueuse de l’ascète activité sur le poste de l’église orthodoxe, fidèle à servir la Patrie et le peuple vous ont acquis une grande crédibilité et la reconnaissance de notre pays, et au-delà, dit – on, en particulier, en félicitations. – Votre parole pastorale enseigne la charité, la tolérance religieuse et de la tolérance, aide les gens à trouver un solide spirituels.

« Aujourd’hui, en Russie, en grande partie grâce à vos efforts, l’église orthodoxe Russe est devenue une partie intégrante de la société civile, un facteur de stabilité interethniques et interreligieuses de la relation. Une reconnaissance particulière mérite sa grande éducation, une éducation, de bienfaisance, de la mission de maintien de la paix », – a noté le président.

Le 24 mai, la Russie célèbre la Journée de l’écriture slave et de la culture, où se souviennent saints-Cyrille-et – Méthode- des moines orthodoxes, qui ont créé slave de l’alphabet dans le IX siècle. Un nouvel alphabet a reçu le nom de « cyrillique » au nom de l’un de ses frères, qui, en adoptant le monachisme, est devenu Kirill.

Тезоименитством historiquement appelé le jour des ftes de hautes personne. Aujourd’hui, ce mot applique à l’anniversaire des patriarches orthodoxes.