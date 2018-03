Poutine a félicité le peuple artiste de la RSFSR Irina Kupchenko avec l’anniversaire

MOSCOU, 1er mars. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a félicité l’actrice de théâtre et de cinéma, artiste populaire de la RSFSR Irina Kupchenko du 70 anniversaire. Le télégramme de félicitations a été publiée jeudi sur le site du Kremlin.

« Vous, la merveilleuse actrice, sincèrement les fans aiment le théâtre et le cinéma en grand et généreux talent, inspiré des travaux, подвижническое service de l’art », – dit dans le message.

Le président a souhaité artiste de travaux neufs, de bonne santé et de succès. « Et, bien sûr, en profitant de l’occasion, je vous félicite pour la prochaine journée Internationale des femmes », a ajouté le chef de l’etat.

Irina Kupchenko né le 1er mars 1948, à Vienne (Autriche), où il a servi son père pilote militaire. Dans les années 1966-1970 a étudié à Moscou sur le casting, à la faculté de Théâtre de l’école. B. Chtchoukine (aujourd’hui institut du Théâtre. Boris Chtchoukine du théâtre académique. Eugène Vakhtangov). Depuis les années 1970, est une actrice de théâtre académique d’État de lui. Eugène Vakhtangov, où à des moments différents repris le rôle dans les performances: « Antoine et Cléopâtre » et « Richard III » de pièces de William Shakespeare, de Pierre « invité » d’après la pièce d’Alexandre Pouchkine, « Anna Karénine » et « Que les gens en vie » sur les œuvres de léon Tolstoï, « ides de Mars » de l’œuvre de Thornton Wilder, etc.

Kupchenko a acquis une large notoriété et comme actrice de cinéma. Parmi ses œuvres – la princesse Catherine Troubetsky dans le film « Star captivant du bonheur », la Maîtresse de maison dans le film « le miracle Ordinaire », Elena Fedorovna dans la tragédie Oubliée de la mélodie de la flûte, la Tania dans le mélodrame « Viens me voir ». Au total, Kupchenko a joué dans plus de soixante films et des séries.