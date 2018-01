Poutine a félicité les chrétiens orthodoxes de Noël

© Alexei Nikolsky/service de presse du président de la fédération de RUSSIE/TASS

MOSCOU, le 7 janvier. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a félicité les chrétiens orthodoxes de tous les citoyens de la Russie, de la fête de Noël. Cela a été rapporté par le service de presse du Kremlin.

« Je vous félicite joyeux Noël. Cette fête lumineuse donne à des millions de croyants de la joie et de l’espoir, l’attache de leur spirituelles origines et la tradition paternelle, réunit autour éternelles valeurs chrétiennes, des siècles d’historique, le patrimoine culturel de notre peuple », – a déclaré dans un félicitations.

« Avec un sentiment de profonde satisfaction, je note une fructueuse, en vérité, ascétique les activités de l’église orthodoxe Russe, d’autres confessions chrétiennes, dans une perspective de maintien de la paix civile et la concorde dans notre pays, le développement de la interreligieuse et internationale de la conversation. Et bien sûr, le sens de leur contribution au renforcement de la sécurité dans la société morales élevées, d’idéaux moraux, l’éducation de la jeune génération, la solution de problèmes sociaux des problèmes », – a noté le président.

Poutine a souhaité les chrétiens orthodoxes, à tous ceux qui le fête le Noël, la santé, la réussite, le bien-être.