Poutine a félicité Maduro pour sa réélection au poste de président du Venezuela

MOSCOU, 21 mai. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a envoyé un télégramme de félicitations Nicolas Maduro, à l’occasion de sa réélection au poste de président du Venezuela. Cela a été rapporté par le service de presse du Kremlin.

« Poutine a exprimé sa confiance que les activités Maduro dans la tête de l’etat continuera à promouvoir les relations de partenariat stratégique entre les deux pays », – a noté dans le service de presse. Le président de la fédération de RUSSIE « , a confirmé la volonté de la poursuite des travaux de la Russie et le Venezuela sur une base bilatérale et de l’agenda international ».

« Le président de la Russie Maduro a souhaité une bonne santé et de succès face à un pays des objectifs économiques et sociaux, ainsi que dans la promotion d’un dialogue national dans l’intérêt de tout le peuple vénézuélien », a déclaré le Kremlin.

L’élection du président du Venezuela a eu lieu le 20 mai. Maduro a marqué plus de 5,8 millions de voix, et son plus proche poursuivant Henry Falcon du parti d’opposition « Progressif avant-garde » 1,8 million De vote ont été invités à plus de 20,5 millions de personnes, le taux de participation s’élevait à un peu plus de 46%.

Avant même l’annonce des résultats du vote dans la nuit de dimanche Falcon a refusé de leur reconnaître, accusant les autorités de tentative de corruption d’électeurs. Plus tôt ce mois-ci, les états-UNIS, un certain nombre de pays d’amérique latine et l’Espagne ont annoncé ne pas reconnaître les résultats du processus électoral au Venezuela.

