MOSCOU, le 4 mai. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a félicité le sculpteur Michel Neuronale du 75e anniversaire, en soulignant l’originalité du talent de l’artiste. Le télégramme de félicitations publiée vendredi sur le site du Kremlin.

Voir aussi







La biographie de l’artiste et sculpteur Michel Neuronale



« L’homme de la lumière, l’identité du talent et de énorme de l’énergie créatrice – vous n’iraient jamais faciles, battus de la voirie, a choisi son chemin, digne d’un vrai maître », – a déclaré dans un félicitations.

Poutine a souligné que l’étendue des intérêts Neuronale, ainsi que d’un subtil sens de l’époque, la connexion dans ses œuvres de différents genres, de styles et de tendances permettent à l’artiste de « beaucoup de façon de travailler, de rester l’un des plus recherchés après les artistes de la modernité ».

Le président a souhaité le sculpteur de la santé, de succès et de cette inspiration.

Mikhaïl Chemiakine – russe peintre et sculpteur. Il est l’auteur de mémoires « Victimes de la répression politique » à Saint-Pétersbourg et les Enfants victimes des vices des adultes » à Moscou, ainsi que des sculptures de « Cybèle: Déesse de la Fertilité » à New York, les monuments de Pierre I à Londres, Giacomo Casanova à Venise. En 1993, le Japon est devenu le lauréat du prix d’Etat de la fédération de RUSSIE.