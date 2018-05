Poutine a félicité Пашиняна avec l’entrée en fonction du premier ministre de l’Arménie

Le premier ministre de l’Arménie Nichol Пашинян

MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a félicité Nicolas Пашиняна avec l’entrée en fonction du premier ministre de l’Arménie. Comme le rapporte le service de presse du Kremlin, le leader russe a envoyé Пашиняну un télégramme de félicitations.

« J’espère que votre activité à la tête du gouvernement va renforcer les amicales, alliées de la relation entre nos deux pays, un partenariat dans le cadre de la communauté d’États Indépendants, de l’union économique Eurasiatique et de l’Organisation du Traité de sécurité collective », a souligné Poutine dans un télégramme.

Pourvoi de chefs de cabinet des ministres de la fédération de RUSSIE Dmitri Medvedev a également félicité Пашиняна avec sa nomination au poste de premier ministre de l’Arménie. Il est rapporté par le service de presse du gouvernement de la fédération de RUSSIE.

« Je suis convaincu que la poursuite du développement économique, technique et scientifique et culturel et de la coopération humanitaire, la réalisation de grands projets de collaboration dans différents domaines, le renforcement de l’intégration de l’interaction dans le cadre d’une union économique Eurasienne, de répondre pleinement aux intérêts de la Russie et de l’Arménie », a déclaré m. Medvedev dans le télégramme.