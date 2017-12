Poutine à la nouvelle année félicitations Макрону l’a invité à visiter la Russie

MOSCOU, le 30 décembre. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine dans une lettre envoyée à la française leader Эмманюэлю Маркону, a exprimé l’espoir que le dialogue constructif, afin de renforcer les relations de la Russie et de la France. Cela a été rapporté samedi le service de presse du Kremlin.

« Notre rencontre à Versailles et des contacts téléphoniques permettent clairement de discuter de nombreuses questions d’actualité sur les relations bilatérales et les principaux problèmes internationaux. Me réjouis de la poursuite d’un dialogue constructif avec toi et de collaboration afin de renforcer la coopération russo-français de relations. Je t’attends avec la visite en Russie », – a déclaré dans un message.