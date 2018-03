KALININGRAD, le 2 mars. /TASS/. Culturels et éducatifs complexes doivent apparaître dans chaque district fédéral de la Russie. Ce sujet a déclaré le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine à l’медиафоруме de la Russie, le front populaire (PIB) « la Vérité et la justice ».

Le chef de l’etat, en particulier, n’a pas exclu que l’un de ces centres apparaîtra dans la ville de Kaliningrad, « il est encore анклавный région de la Russie, il faut aider les gens à avoir accès à notre principal artistique valeurs. »

Voir aussi







Comment le monde a réagi au message de Poutine à l’assemblée Fédérale



« Bien sûr, il faut le faire et en Sibérie, et pas un seul [complexe] peut-être. En général, en gros, mieux vaut le faire, et nous sortirons, dans chaque district fédéral. Et où précisément dans les districts, nous choisissons, notamment, dans le cadre d’une consultation publique », a déclaré le président.

Poutine a expliqué que l’idée de la création de ces complexes est apparue notamment à cause du fait que dans les régions souvent pas les ressources nécessaires pour la formation des cadres dans les différents domaines de la culture et des arts.

À la veille de la dans son message annuel à l’assemblée Fédérale, Poutine a déclaré que la construction du musée, culturels et éducatifs complexes dans les régions de la Russie doit être menée par un programme spécial. De tels systèmes, selon lui, « comprendra des salles de concert, de théâtre, de musique, de danse et d’autres professionnels de la création de l’école, ainsi que d’un espace d’exposition, où les grands musées, les pays pourront déployer leur exposition.

Le président a ajouté que le premier centre de l’affiche dans les Rues, puis dans d’autres régions.