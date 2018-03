Poutine a proposé d’introduire un programme de construction et culturelles dans les régions

© Michael Климентьев/service de presse du président de la fédération de RUSSIE/TASS

MOSCOU, 1er mars. /TASS/. La construction d’un musée, culturels et éducatifs complexes dans les régions de la Russie doit être menée par un programme spécial. Sur ce qu’a dit le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine dans son message annuel à l’assemblée Fédérale.

« Je propose d’exécuter le programme de création dans les régions, culturels et éducatifs de musées et complexes. Ils comprennent des salles de concert, de théâtre, de musique, de danse et d’autres professionnels de la création de l’école, ainsi qu’un espace d’exposition, où les grands musées, les pays pourront déployer leur exposition », – a déclaré le chef de l’etat.

« Ce que dans les réserves de garder autant d’œuvres d’art », at-il ajouté.

Selon le président, le premier centre de l’affiche dans le centre de Vladivostok, puis dans d’autres régions. « Le premier de ces projets seront mis en œuvre à Vladivostok, puis choisissons d’autres régions et villes du pays. Ce doit être de véritables centres de la vie culturelle, ouvertes pour les jeunes et les personnes de tous âges », a déclaré Poutine.