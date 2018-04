Poutine a qualifié la victoire Aliyev sur les élections en Azerbaïdjan, la reconnaissance de son mérite

Le président Azerbaïdjanais Ilham Aliyev avec son épouse Mehriban

© Egor Алеев/TASS

MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine estime que la victoire convaincante Ilham Aliyev à l’élection du président de l’Azerbaïdjan de la confirmation vidente de la crédibilité et de reconnaissance leader de la république de résoudre les défis auxquels est confronté le pays. Comme ont communiqu dans le service de presse du Kremlin, à propos de cette Poutine a déclaré dans un télégramme, visant Aliyev à l’occasion de sa réélection au poste de chef de l’état.

« En félicitations chef de l’etat russe a souligné que la convaincante victoire aux élections montre la haute autorité politique Aliyev, témoigne de la reconnaissance de son mérite dans la résolution de questions socio-économiques et de la politique étrangère défis de l’Azerbaïdjan », – dit dans le message.

« Le président de la Russie a salué les efforts de Aliyev pour renforcer les amicales, les relations de bon voisinage entre Moscou et Bakou et a exprimé sa confiance que par des efforts conjoints de l’etat assureront la poursuite du renforcement de la fructueuse coopération bilatérale dans tous les domaines, ainsi que les partenariats régionaux et les affaires internationales, et que, sans aucun doute, répond aux intérêts fondamentaux de la russie et d’azerbaïdjan peuples », – a noté dans le Kremlin.

Selon les données préliminaires Центризбиркома de la république, le président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev, après le traitement des bulletins avec 92% des bureaux de vote sur les 11 avril extraordinaires à l’élection du chef de l’etat a reçu 86,09% des voix. Le taux de participation des électeurs, selon les données préliminaires de la CCE, s’élève à environ 75%.