MOSCOU, le 21 décembre. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a signé un décret sur la célébration en 2019, les 100 ans de l’anniversaire de l’écrivain Daniel Гранина. Il a dit cela lors de la réunion du Conseil présidentiel de la culture et des arts.

« Signé un décret sur la célébration de l’année 2019 de l’anniversaire de Daniel Alexandrovitch Гранина et un timbre de sa mémoire. Je pense qu’il est important, pour que cela devienne un événement unificateur de la société, pour l’héritage de notre grand compatriote a servi au développement futur de la culture russe », – a déclaré m. Poutine.

Le chef de l’etat a souligné que, dans l’année 2019″) à l’âge de 100 ans à l’écrivain, au penseur et au présent подвижнику Daniel Гранину ». « Il a dit des mots exacts: la culture ne peut pas diriger, il faut la comprendre et réaliser », – a rappelé le chef de l’etat les mots de l’écrivain.

Daniel Stratégies est décédé en juillet 2017, à Saint-Pétersbourg, il avait 98 ans.

Soviétique et russe de l’écrivain, scénariste, homme public, un vétéran de la Grande guerre Patriotique, il a commencé à travailler littéraire dans les années 1940, à plusieurs reprises reçu pour ses œuvres d’une variété de récompenses et de primes, nationaux et internationaux.

Cette année Stratégies reçu госпремию Pour ses réalisations exceptionnelles dans le domaine de l’action humanitaire, que Poutine a remis à l’écrivain, le 3 juin à Saint-Pétersbourg. Lors de cette Poutine a souligné le talent Гранина et sa contribution à l’éducation morale n’est pas une génération de citoyens.