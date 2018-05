Poutine a signé un décret sur la somme forfaitaire de payer les anciens combattants de 10 mille roubles

MOSCOU, le 7 mai. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a signé un décret sur la somme forfaitaire de paiement de certaines catégories de citoyens de la fédération de RUSSIE en liaison avec 73-ème anniversaire de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique de 1941-1945. Le texte d’un document publié sur le portail officiel d’informations juridiques.

« Produire en mai – juin 2018 d’un paiement unique de 10 mille roubles aux citoyens de la fédération de RUSSIE, résidant sur le territoire de la Russie, de la République de Lettonie, la République de Lituanie et d’Estonie, à la république des incapacités de la Grande guerre Patriotique et les participants de la Grande guerre Patriotique parmi les personnes visées à l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 2 de la loi Fédérale du 12 janvier 1995, de la loi fédérale « SUR les anciens combattants », – a déclaré dans le décret.

Poutine a demandé au gouvernement de fournir dans l’ordre établi pour le financement des dépenses liées à la réalisation de ce décret, y compris les frais de livraison d’un montant forfaitaire, ainsi que de déterminer les modalités et les conditions de sa mise en œuvre.

Le décret entrera en vigueur dès sa signature.