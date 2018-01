Poutine a signé une loi sur la séparation de la collecte des déchets

MOSCOU, 31 décembre. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a signé une loi qui prévoit une collecte séparée des déchets sur le territoire de la fédération de RUSSIE, et contient également des mesures pour encourager les entreprises et les citoyens à la collecte séparée des déchets. L’information correspondante est publiée dimanche sur le portail de l’information juridique.

Les amendements apportés à la loi fédérale Sur l’élimination des déchets de production et de consommation » et de certains textes législatifs. Le document définit les exigences relatives aux lieux d’accumulation des déchets et impose aux collectivités locales la charge de leur contenu.

Conformément à la loi, les régions seront désormais tenus de procéder à des audiences publiques, et de coordonner avec les citoyens territoriales, le schéma d’élimination des déchets, y compris l’emplacement de polygones, d’incinération des déchets et de recyclage des usines, des gares de triage.

La loi prescrit et le concept de la « collecte des déchets », qui se réfère à la réception des déchets en vue de leur traitement ultérieur.