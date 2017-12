Poutine a signé une loi sur l’allocation des places pour les handicapés sur les parkings d’environ соцучреждений

MOSCOU, 29 décembre. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a signé une loi sur l’allocation d’au moins 10% des places de stationnement près de différents соцучреждений pour les machines à mobilité réduite. Le document a été publié vendredi sur le portail officiel d’informations juridiques.

La loi précise que chaque stationnement, y compris à proximité des maisons d’habitation, des espaces publics et de bâtiments de production, le sport et les organisations sportives, les institutions culturelles et des lieux de repos, elle devrait être d’au moins 10% des places de stationnement gratuit de machines à mobilité réduite I, II et III de groupes, ainsi que les voitures transportant des leurs.

Il est à noter que ces véhicules doit être installé le signe de « Handicapé ». L’ordre de la distribution correspondante de l’emblème pour son usage sera établie par l’autorité fédérale du pouvoir exécutif, qui déterminera le gouvernement de la fédération de RUSSIE.

Parallèlement, souligne que les autres voitures n’ont pas le droit d’occuper ces places.