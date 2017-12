Poutine a signé une loi sur les paiements mensuels à la naissance du premier-né

© Viacheslav Prokofiev/TASS

MOSCOU, le 28 décembre. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a signé une loi sur l’introduction des paiements mensuels lors de la naissance de son premier enfant. Le document publié jeudi sur le portail officiel d’informations juridiques.

Le document, signé par le président de la fédération de RUSSIE, établit le droit de recevoir des paiements mensuels lors de la naissance ou de l’adoption d’un premier enfant avant l’âge d’un an et demi. Conformément à la loi, l’indemnité sera calculée en tenant compte de revenu de la famille: il ne doit pas dépasser полуторакратную la valeur de subsistance de la population active de la région.

Prévoit également la possibilité d’un versement mensuel à la naissance ou à l’adoption d’un deuxième enfant jusqu’à l’âge d’un an et demi. Les paiements seront effectués par les fonds de capital maternel.

Le versement des prestations débute le 1er janvier 2018 pour le budget fédéral, elle concernera environ 340 milliers de familles chaque année. La taille moyenne des paiements mensuels en 2018 10,5 thous., en 2019 – 10,8 thous., en 2020 – 11,1 thous. Ainsi, les dépenses du budget fédéral sur la mise en œuvre des paiements mensuels pour la naissance de leur premier enfant serait en 2018, plus de 21 milliards de rub., en 2019, plus de 55 milliards de rub., en 2020 – 68 milliards de rub.

Mise en œuvre des dispositions de la loi relatives à des paiements mensuels pour la naissance (adoption) d’un deuxième enfant, il faudra allouer le budget fédéral en 2018 plus de 24 milliards de rub., en 2019, plus de 63 milliards de rub., en 2020, plus de 78 milliards de dollars rub.

Pour la prsentation des allocations aux parents d’enfants sera nécessaire de s’adresser à des organismes de protection sociale ou d’écrire une déclaration dans un centre de services publics et municipaux.