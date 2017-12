Poutine a signé une loi sur l’étude du dopage dans le laboratoire de l’université de moscou

MOSCOU, 29 décembre. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a signé une loi qui permet créée à l’université d’état de M. S. de Lomonosov nationale antidopage du laboratoire d’exercer l’activité statutaire, en particulier d’importer et d’exporter des stupéfiants et des substances psychotropes pour la recherche de dopage des échantillons des athlètes. Le document a été publié vendredi sur le portail officiel d’informations juridiques.

En vertu de la loi, de l’université de moscou, dans la composition du complexe éducatif et scientifique qui crée nationale antidopage laboratoire, est inclus dans le nombre de personnes morales, qui peuvent effectuer la transformation, l’importation et l’exportation de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs dans les domaines scientifique, des fins de formation et à des fins d’utilisation dans la communauté des experts de l’activité.

Comme il est dit dans les documents d’accompagnement à la loi, son adoption permettra nationale antidopage du laboratoire d’exercer l’activité statutaire visant au respect de la réglementation antidopage et, en conséquence, la protection des droits et intérêts légitimes, la santé des athlètes.